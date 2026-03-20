Un policía fue desafectado luego de agredir a una mujer que se había acercado a la comisaría de Mar del Plata para denunciar una estafa relacionada a su comercio. El efectivo se negó a tomarle la denuncia y, ante la resistencia de la mujer, la atacó. La mujer advirtió que llevará el caso a la Justicia.

Ocurrió el jueves pasado en la comisaría 16°. El subteniente de la policía bonaerense se encontraba en su escritorio cuando la mujer, identificada como Teresa Lissalt del Pilar, y su pareja se acercaron al establecimiento para realizar una denuncia.

Según detalló la mujer, un perfil de Facebook estaba vendiendo productos y poniendo como sitio de entrega a su comercio familiar, una vidriería y cerrajería, reportó a un medio local. La persona a cargo de la cuenta vendía espejos artesanales como los que Lissalt del Pilar tenía en su negocio a través de Marketplace.

El efectivo, ante la denuncia particular, se acercó a consultar a otro policía y le transmitió las novedades a la pareja, que esperaba sentada cerca del escritorio. “Ahí me dijo mi compañero que, al momento, no hay delito penal”, expresó.

La mujer se acercó al escritorio indignada. “¿Cómo que no hay delito? Me mandan capturas que está vendiendo y los manda a mi negocio“, reclamó. Ante ello, el policía le contestó que debía gestionarlo a través de la red social.

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“Debe denunciar el perfil de Facebook, porque al momento no le robaron nada”, explicó. La mujer se enojó todavía más: “¿Cómo que no nos robaron nada? Nos están haciendo quedar mal con la gente. Lo mandan a mi local, hacen que es una entrega". Luego, la mujer le advirtió que iba a denunciar que el policía no quiso asistirla. “Voy a argumentar que no me quisiste tomar la denuncia. No te hagas problema. Para eso está la DDI [Delegación Departamental de Investigaciones]“, arremetió.

En ese momento, la pareja de la mujer salió de la comisaría para responder un mensaje, y el policía la agredió verbalmente. “Bueno, decí lo que quieras, anda a lavarte el orto”, apuntó.