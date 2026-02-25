Una mujer de 70 años que realizaba un reclamo en un dispensario ante la falta de entrega de medicamentos para su familia murió dentro del establecimiento ubicado en la ciudad de Cúcuta, en el norte de Colombia.

La mujer fue identificada como Cecilia Quintero, quien minutos antes de su muerte había realizado declaraciones en las que cuestionaba las frecuentes demoras en la obtención de remedios e insumos médicos destinados a distintos integrantes de su familia.

Según su relato, los retrasos se arrastraban desde septiembre del año pasado y no obtenía respuestas en sus constantes visitas al comercio.

Testigos indicaron que la mujer se había presentado para realizar un trámite pendiente y que, tras recibir una respuesta negativa sobre la disponibilidad de los fármacos, se desplomó dentro del local.

🇨🇴 | Mujer de la tercera edad murió en un dispensario de medicamentos en Cúcuta, Colombia, mientras se quejaba porque no le entregaban medicinas.



Según testimonios y reportes preliminares, la mujer sufrió un presunto infarto tras una discusión debido a que no le entregaban sus…

Para quiénes necesitaba los medicamentos

Antes de descompensarse, Cecilia Quintero había detallado que su hijo, una persona con discapacidad que se moviliza en silla de ruedas tras haber sufrido un ataque perpetrado por paramilitares, llevaba meses sin recibir pañales ni medicamentos esenciales.

“Tiene desde el año pasado, desde el mes de septiembre, que no lo entregan”, dijo la mujer, indignada.

Según explicó, en el dispensario se negaban a entregar los pañales correspondientes al mes de enero, pese a que, de acuerdo con su denuncia, había stock disponible en el lugar.

“Ahora dicen que no están entregando los de enero y que los entregan hasta yo no sé cuándo, habiendo pañales, ¿por qué no me entregan el pendiente de enero? (...) Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio”, denunció.

La mujer también manifestó su preocupación por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y antecedentes de cirugía cardíaca. Indicó que tampoco estaba recibiendo el medicamento Rivaroxaban de 20 mg, necesario para mantener su estado de salud.

“Resulta que tampoco se los quieren entregar (...) Si no los toma se muere. (...) Luego van diciendo que se vencen y que no los entregan. Luego que no, que los entregan hasta la otra semana o hasta los 15 días y viene uno y dicen que ya se vencieron”, añadió en declaraciones citadas por El Heraldo.

Quintero, además, reveló que ella misma atravesaba una situación similar, ya que como paciente renal llevaba siete meses sin acceder a su tratamiento por la falta de medicamentos.

El reclamo que antecedió a la tragedia

Rafael Sarmiento, quien se encontraba dentro del dispensario, contó a Caracol Radio que se encontraba esperando desde las 8:00 de la mañana cuando vio ingresar a la mujer, minutos antes de su muerte.

“Yo estaba esperando la entrega de medicamentos…vi cuando entró la señora, pasó por el lado mío y se fue al fondo a reclamar el turno”, relató.

Según su testimonio, la mujer se dirigió al cubículo 14 para realizar el trámite. “Quién sabe qué le dijo a la funcionaria, pero comentan ahí que la funcionaria le dijo ‘no, pues demándeme’”, aseguró.

Tras ese intercambio, la mujer regresó a sentarse. “Estuvo parada, abrió el bolso, sacó un tarro, tomó y volvió a sentarse. Cuando se fue a parar, ya la señora se fue de boca abajo, ya con el infarto que le había dado”, relató Sarmiento.

Una clienta que se encontraba en el lugar inició maniobras de reanimación mientras otras personas solicitaban ayuda médica.

“Un fuerte impacto emocional”

Aristides Hernández, representante del sindicato del sector de la salud en Norte de Santander, afirmó a La FM que, según los testimonios recogidos, “la señora realizó reclamo y la respuesta del funcionario de turno fue con groserías”.

"Esto originó un fuerte impacto emocional en la señora, culminando al parecer con un paro cardiaco y falleció de inmediato", relató Hernández.

El dirigente sindical señaló que se registran denuncias frecuentes por demoras en la entrega de medicamentos, lo que afecta directamente la continuidad de los tratamientos médicos de los usuarios de la Nueva EPS.

La palabra oficial de la droguería que opera el dispensario

El episodio ocurrió este martes en un dispensario de Cafam ubicado en el barrio Los Caobos, donde funcionaba un punto de atención de la Nueva EPS.

En un comunicado oficial, Droguerías Cafam lamentó la muerte de la mujer, expresó sus condolencias a la familia y aseguró que se activaron los protocolos de atención al momento de la emergencia.

“Desde el primer instante, nuestro equipo activó los protocolos establecidos para brindar atención inmediata, solicitando la asistencia de los servicios de emergencia”, indicó la compañía.

Asimismo, sostuvo que no le corresponde pronunciarse sobre las causas del deceso y afirmó que “no se evidenció ninguna situación irregular” en el accionar de sus empleados durante todo el incidente.