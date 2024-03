La ex vedette y reconocida por su franqueza, Graciela Alfano, compartió detalles de sus experiencias amorosas durante una entrevista en el programa "Intrusos". Siempre abierta sobre su vida personal, Alfano admitió que la fidelidad no era su virtud más destacada.

"Los 90 fueron una década interesante, importante, muchas cosas negadas... Últimamente estamos escuchando mucha gente que se olvidó, se le fue la memoria", comentó.

Al hablar sobre sus romances, recordó su relación con Carlos Saúl Menem, pero también mencionó su vínculo con Mauricio Macri. "No, no fue el único. El otro fue Mauricio Macri", reveló Alfano, describiendo cómo comenzó su relación con el ex presidente argentino.

Según relató, conoció a Macri en Punta del Este, donde él se acercó con insistencia y terminaron teniendo una relación que duró alrededor de siete años, desde 1993 hasta el 2000. Además, reveló que durante ese tiempo también tuvo una relación con Diego Maradona, quien en ese entonces estaba en Boca Juniors, donde Macri era presidente.

Puede interesarte

"La fidelidad no fue mi fuerte. Y ellos se llevaban mal. Yo traté de hacer lo humanamente posible para que se lleven bien", dijo Alfano en tono humorístico al abordar las tensiones entre Macri y Maradona.

Al ser cuestionada sobre el tiempo que compartió con cada uno, Alfano prefirió no dar detalles exactos y enfatizó en la importancia de asumir la propia vida y sus elecciones. "Una persona que juzga la vida sexual de otro, me parece un horror... Uno se pone más fuerte en la vida cuando se hace cargo de la sombra, de eso que te avergüenza. Eso que te da horror es la parte más fuerte tuya", concluyó.