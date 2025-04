Mirtha Legrand abrió el debate para conocer la opinión de sus invitados sobre el tema y Diego Sehinkman analizó: "Es un tema muy sensible porque hay una denuncia que está hecha en Tribunales. No sabemos exactamente cómo es, pero involucra a una figura muy importante como Lizy Tagliani, con lo que conlleva el riesgo laboral y reputacional. Y hay que ver la solidez de la denuncia. Entonces estamos a la expectativa con algo tan sensible...".

"Yo estoy muy intrigada. No sé bien quién tiene razón, no sé si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en la televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema. Fue bastante agresiva. Pero bueno, yo me inclino un poco por Lizy", manifestó la Chiqui.

"Para mí lo que hizo Canosa es un acto de crueldad de los que nos tiene bastante acostumbrados. Es un modus operandi, una forma de hacer periodismo que no...", acotó Pablo Echarri.

"A mí lo que me intriga es que el canal continúe con el tema. Este canal es un canal serio, toma en cuenta ciertos temas. Nunca nos prohíbe ningún tema pero es un canal importante y tiene un diario importantísimo detrás", cerró Mirtha.

¿Qué pasó con Viviana Canosa en El Trece?

Tras el revuelo que se generó por su impactante denuncia de trata de personas, Viviana Canosa realizó un fuerte editorial en el inicio de la emisión de Viviana en vivo el 18 de abril, y anunció que pondrá punto final a la exposición mediática del tema, y aseguró que continuará con todo a través de la Justicia, donde rectificará sus declaraciones.

Bajo el titulo "El país de la impunidad", Viviana Canosa, quien previamente tuvo una reunión con Adrián Suar, generente de programación de eltrece, dijo: “Hoy va a ser el último día que yo hable de todo lo que vengo denunciando, lo voy a seguir en la Justicia, porque no me está haciendo bien, porque veo que están haciendo todos un gran show de esto, que para mí es muy serio”, señaló Canosa. “Titulé esto ‘el país de la impunidad’, porque me di cuenta en estos días que la que tiene desde ayer a la policía en la puerta de su casa soy yo”, enfatizó revelando que tiene custodia en su casa y que le ofrecieron botón antipánico.

“Hablar de trata de personas y abuso de menores pone las cosas en las veredas equivocadas. Al que dice la verdad lo acusan y al que comete delitos se los defiende. Pasa con esto y pasa en general con casi todo en la Argentina”, agregó la conductora de Viviana en vivo.

“Claramente quiero decirles con mi corazón abierto de par en par que a nadie le conviene que esto que yo denuncio salga a la luz. Y me impresiona ver a mucha gente en tele que llora por anticipado, a gente que se enoja por anticipado. ¿Nadie puede esperar que se levante el famoso secreto de sumario?. Y lo más valioso y lo más sospechoso que tienen para decir es que no hay pruebas”.

La periodista reveló la difícil situación que vive desde que presentó la denuncia judicial los Tribunales de Comodoro Py. “Imagínense por un momento en qué me beneficia a mí esto”, señaló la conductora.

Canosa también se refirió a su reunión con Suar. "Chueco te quiero mucho. Gracias Adrián, hablamos mucho ayer, hoy. Yo le quiero agradecer sus palabras, su contención, su amorosidad y su respeto hacia mi persona. Nobleza obliga".

De esta forma, dio a entender que la relación laboral está en buenos términos, y cerró: "Siempre tengo charlas muy lindas con el Chueco, a veces más duras. Él me contrató a mi y yo vine encantada a trabajar con él y para él. Gracias por todo".