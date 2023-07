Después de la muerte de la adolescente de 15 años, por el ataque de dos perros dogos en barrio Estación Flores, de Córdoba este lunes habló por primera vez el dueño de los animales.

La chica había salido a pasear a sus dos perros el domingo al mediodía cuando fue sorprendida por los dogos que se habían escapado de una casa vecina.

La adolescente falleció este lunes en el Hospital de Urgencias después tras la cirugía que se le realizó después de ingresar con severos traumatismos de cráneo y cervical.

Puede interesarte

Los vecinos del barrio ubicado al sudoeste de la ciudad de Córdoba aseguraron que no era la primera vez que los dogos causaban desmanes fuera de control. Y uno de ellos, dio muerte a los canes.

Después de ser imputado por homicidio culposo y lesiones culposas, el dueño de los perros dijo a la prensa: "No estuvimos, no tengo ni idea cómo se escaparon", afirmó el hombre detrás del portón de la cochera de su casa. "Le pido mil perdones a la familia, no fue la intención de esta casa", agregó.

La causa sobre lo ocurrido en barrio Estación Flores está a cargo del fiscal Víctor Chiapero.