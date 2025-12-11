Según contó, el desconcierto se apoderó de ella cuando una mujer se le acercó y comenzó a interactuar de una manera extraña, haciéndose pasar por alguien que no era y generando una situación tan inesperada como incómoda. Yanina explicó que, en un primer momento, intentó mantener la calma y entender qué estaba sucediendo, pero la actitud de la seguidora fue escalando y terminó descolocándola por completo.

“A los que puedo, los hago entrar a SQP. Viene una chiquita, de unos 20 años, y me dice: ‘Soy la nena del cerebro’. Le digo a Diego, el chofer: ‘¿No me la hacés pasar y me la sentás en el estudio?’”, comenzó su relato la conductora.

Su relato fue tomando cada vez más tensión: “Termina el programa y le pregunto: ‘¿La pasaste bien?, ¿te gustó?’, y me dice que sí. Después agrega: ‘Quiero hablar con vos’. Le digo: ‘¿Querés una foto?’. Y me dice: ‘¿Me das el programa?’. Yo no sabía si me hablaba del programa grabado y le dije que lo podía ver en YouTube. Entonces le pregunto: ‘¿Qué programa?’. Y me dice: ‘Acordate de lo que me prometiste del Conicet'. Empecé a estar incómoda".

"Me dijo: 'vos me engañaste, te pregunté si sabías quién era'; si la verdad que no sabías quién era pero como no me acordaba, te vi ahí. Ahí me dice: ‘Acordate que me prometiste que me ibas a dar el programa del Conicet que investiga las vacunas y el cerebro porque vos estás trabajando en el Conicet a escondidas. Se estaba calentando", sumó sobre la supuesta promesa que le habría hecho.

“Me lo prometiste por la computadora —me dijo—. Encima, yo no tengo computadora. Tengo todo el diálogo en el celular. Se ve que alguien se hizo pasar por mí y le dijo ‘vení a la puerta de América’, o eso fue lo que le funcionó en su cabeza”, sumaron en el panel.