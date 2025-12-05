Este viernes por la madrugada se desató un incendio en la planta de compostaje municipal del predio Bella Vista, en avenida Las Palmeras al 4800. Intervinieron diez dotaciones de bomberos de Rosario y la zona para combatir las llamas. No se registraron heridos, aunque las pérdidas materiales serían importantes.

El siniestro comenzó en un galpón del área de compostaje y se extendió rápidamente por casi todo el predio. Por ahora, no se estableció la causa.

El hecho

El incendio comenzó cerca de las 5 de la mañana en uno de los galpones de la planta de compostaje. Actuaron cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios de Rosario, más una de Pérez, una de Funes, una de Capitán Bermúdez y dos de Bomberos Zapadores -en total diez dotaciones-.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el fuego se había iniciado en el área de compostaje y se había propagado rápidamente a gran parte del predio. Una vez controladas las llamas, las brigadas comenzaron labores de enfriamiento para evitar reavivamientos.

No se registraron heridos, aunque las pérdidas materiales serían importantes. Foto: Bomberos Voluntarios Rosario. (Foto: Gentilezas)

Consecuencias

No se registraron heridos ni víctimas. El fuego causó daños importantes en las instalaciones, dejando seriamente comprometido el funcionamiento de la planta.

La planta de compostaje del predio Bella Vista es clave para la gestión de residuos de la ciudad: procesa residuos orgánicos domiciliarios y produce compost para parques, plazas y espacios verdes.

El siniestro interrumpe ese servicio esencial, lo que podría afectar la recolección y tratamiento de residuos hasta que se evalúen los daños.

El complejo

La Planta de Compostaje Bella Vista fue diseñada para tratar hasta 200 toneladas de residuos por día — lo que equivale aproximadamente al 30 % de los residuos domiciliarios de la ciudad.

Diariamente procesa entre 90 y 100 toneladas de residuos, generando compost para espacios públicos, y contribuyendo a una política de reciclaje y reutilización que incluye recuperación de materiales reciclables.

Además de su importancia ambiental, la planta representa una apuesta de inclusión social: parte de su personal está formado por ex recuperadores informales y personas con discapacidad.

