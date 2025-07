La actriz cruzó al conductor de LAM y éste arremetió contra ella tras una información que él reveló sobre el conflicto que ella mantiene con Benjamín Vicuña y que incluye a sus hijos en común.

Ángel de Brito y Eugenia China Suárez se cruzaron en la red después de que el periodista revelara la actriz no permitió el encuentro de sus hijos menores, Amancio y Magnolia, con su padre Benjamín Vicuña, tras el escándalo que los envuelve.

Después de que Ángel de Brito contó que Benjamín Vicuña podría denunciar a la China Suárez por "impedimento de contacto" tras días caóticos, la actriz salió con todo a responder.

Puede interesarte

Junto a un audio que Benjamín Vicuña le habría enviado a la niñera de sus hijos, La China escribió en una historia de Instagram: "Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. De qué impedimento de contacto hablan", cuestiona con dicha grabación como comprobación.

El conductor de LAM recogió el guante y, en otra historia, arremetió: "Mala leche es comerse a los maridos de (Eugenia) Tobal, Pampita y Wanda (Nara), entre otras". "El impedimento de contacto es el que quiere enunciar Vicuña. ¿Qué prueba es un chat con Lulú? Mentirosa serial, te encanta ser mediática y estás en otro continente leyéndome y contestando lo que dice tu EX".

Citando una de las declaraciones de de Brito, Suárez insiste: "¿De qué impdimento hablás, Ángel? No me digas que no sabé que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre con mi niñera a cargo, a pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que tienen que ir a casa de su papá".

LA CHINA vía historias de Instagram desmintiendo con pruebas las mentiras nuevamente de Ángel de Brito.

pic.twitter.com/kO45hL5IkB — China Suarez Data (@suarezdata) July 10, 2025

El periodista, entonces, lanzó: "En la cultura japonesa, la honestidad y la cortesía son valores muy importantes. Evidentemente, tu sangre es solo mediática". En respuesta, Suárez dijo: "Me callé años. Años. Se terminó, no me van a pisar más".

Ángel de Brito reveló que Benjamín Vicuña no puede ver a sus hijos desde que Eugenia China Suárez realizó su catarsis en la red donde lo destrozó. El actor chileno denunciaría a la actriz, madre de sus hijos menores, por "impedimento de contacto".

"Se pudrió todo", empezó Ángel de Brito, quien se encuentra en reposo tras un accidente, desde su cuenta de su cuenta Instagram. Y siguió: "Benjamín Vicuña está destrozado después de los posteos de La China".

El conductor de LAM, continuó: "En estos tres días no pudo ver a sus hijos, hoy le tocaba tenerlos y fue imposible. Su ex suegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuesta".

Puede interesarte

"Al no poder contactarlos, Benjamín fue a buscarlo a la casa. Nadie le contestaba, el encargado le dijo que no sabía nada. Fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto, hay video de Benjamín en la puerta e la casa de la madre de los niños. En la comisaría, le dijeron que debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana, hoy fue feriado", siguió el relato.

El conductor se refirió a una serie de fotos que Suárez compartió en la red, donde sus hijos Amancio y Magnolia están con su abuela. "A la tarde, La China desde Turquía posteó una foto de su familia reunida en el campo de Polo. Además del palazo a Vicuña, es un canje que tiene. ¿Por qué necesita postear desde otro continente?".

A modo de reflexión, de Brito lanzó: "Los últimos días no fueron al colegio, no vieron a la madre y no pudieron ver al padre. Siempre pierden los pibes que quedan en el medio de todos estos locos". "Vicuña y La China no se hablan. Solo se comunican a través de sus abogados. Todos los hijos de Benjamín tienen a sus madres en el exterior. Mañana vuelve Pampita, con ella sí dialogan y ahora tienen buena relación. Mañana vuelve Caro, sus hijos estuvieron hoy en la casa de Guillermo, el hermano de Pampita", cerró.