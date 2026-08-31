Durante su visita al ciclo “Podemos Habla” en Telefe, Maxi López recordó distintas experiencias que tuvo mientras desarrollaba su carrera futbolística en Rusia.

“En Rusia tenía un amigo que era un gran organizador de eventos. Fue lo más random que viví en mi vida. Eran fiestas donde pasaba de todo. Había dominadoras… Era un mundo increíble. Conocí a una persona que le gustaba la violencia… me empezó a morder, a rasguñar y dije 'ya está'… Dije, la próxima vuelvo preparado. Y volví. Eran fiestas divertidas”.

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión en las redes sociales y provocaron que Wanda Nara se expresara públicamente sobre la situación.

Puede interesarte

La empresaria no ocultó su sorpresa al escuchar las declaraciones de su expareja y utilizó sus redes sociales para realizar un comentario irónico sobre lo ocurrido: “Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, ex lo cacheteaban en lugares para tener sex… en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo”.

Wanda también aseguró que, a pesar del paso del tiempo, algunas cuestiones del pasado todavía lograron sorprenderla: “Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos. También te lo perdono, Max. Solo que me faltaba en la cuenta esas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez”.

Maxi habló sin vueltas sobre sus experiencias en la intimidad 😏



Mirá ahora #PodemosHablar con @andykusnetzoff por Telefe pic.twitter.com/oh0U4dukIa — telefe (@telefe) August 30, 2026

De esta manera, el intercambio entre Wanda Nara y Maxi López volvió a generar repercusiones, esta vez a partir de una anécdota del pasado que el exfutbolista decidió compartir en televisión y que terminó provocando una inesperada respuesta de su expareja.

Indignado, Maxi López rompió el silencio luego de que la empresaria cuestionara sus declaraciones en PH, Podemos Hablar y recordó cómo atravesaron juntos una situación del pasado.

Luego de que Wanda Nara reaccionara con furia a sus declaraciones durante el paso por PH, Podemos Hablar, Maxi López decidió responder públicamente y realizó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando López participó del programa conducido por Andy Kusnetzoff y recordó algunas de las experiencias que vivió durante los años en los que jugaba al fútbol en Rusia. Sus declaraciones generaron repercusiones y llegaron rápidamente hasta Wanda, quien no ocultó su sorpresa al escuchar la particular anécdota.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria cuestionó al padre de sus hijos y aseguró que algunas de esas situaciones habían ocurrido cuando ambos todavía estaban casados.

Frente a la repercusión que tuvieron sus dichos, Maxi decidió aclarar su postura y apuntó directamente contra su expareja: “No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos Solange”.

El exfutbolista remarcó que las situaciones que contó en televisión pertenecían a una etapa anterior de su vida: “No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados, el pasado no se puede reescribir según el momento”.

“No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos Solange”

Puede interesarte

La respuesta de Maxi López a Wanda Nara

En medio del intercambio de declaraciones, Maxi decidió marcar distancia y aseguró que no pretende profundizar públicamente en cuestiones relacionadas con su pasado sentimental: “Por respeto a nuestros hijos no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados”.

Además, López hizo referencia a una situación que, según explicó, ambos atravesaron juntos después de que saliera a la luz información relacionada con la vida privada del exfutbolista: “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando conocí lo que publicó tu ex lo atravesamos juntos”.

“Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando conocí lo que publicó tu ex lo atravesamos juntos”

Finalmente, el exjugador dejó en claro que decidió dar vuelta la página y continuar con su vida: “Yo elegí seguir adelante”.

La anécdota de Maxi López que provocó la reacción de Wanda

