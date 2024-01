Sin embargo, estos días, los participantes tienen que bailar ballroom, que es un estilo muy complicado. Es por esto que, tras ver el baile del Conejo Quiroga, Pampita no dudó en salir al cruce con las jefas de coaches.

«¿Por qué no le pusieron el paso básico una vez? Porque caminaba normal», comenzó consultando Pampita al Quique, coach del Conejo. Sin dudarlo, él le afirmó que «el paso básico lo hizo, lo que pasa es que quizás no se haya visto, haya fallado». Entonces, la modelo explicó: «¿A los hombres qué le vamos a evaluar si es dificilísimo aprender? Pero por lo menos que hagan el básico bien, sino era caminar elegante y no era mucho más«.

Rápidamente, Pampita compartió: «No sé de dónde puntuar, porque no puedo puntuar lo que hace Martina, tengo que puntuarlo a él, y me faltó todo el ballroom«. En ese momento, Quique expresó: «Lo que pasa es que el hombre acompaña mucho, puede caminar y hacer el paso básico, pero a él no le puedo poner tanto baile». Sin dudarlo, Aníbal Pachano intervino para sentenciar: «El hombre hace tantas cosas como la mujer, estás hablando equivocadamente«.

A pesar de que el coach afirmó que no, Pampita comentó: «Si, mueve para un lado, mueve para el otro, estoy segura que lo puede hacer, mueve sus caderas, hay gente que no las mueve. Estoy segura que aprende el básico, no es tan difícil«. A lo que Lolo Rossi intervino para defender al coach, afirmando que «una cosa es ensañarlo y otra que salga, eso lleva mucho tiempo. Están pidiendo cosas a los participantes que son imposibles de sacar en cuatro ensayos».

«Lo están prejuzgando como que no puede aprender algo, que estoy segura que puede aprender«, comentó Pampita. A lo que Lolo sentenció: «¿Crees que el coach no lo intentó? Lo que pasa es que a veces no llegan». En ese momento, Marcelo Tinelli sentenció: «O sea, lo mandan al frente al participante directamente, lo tiró abajo del camión«.

Pero Lolo siguió afirmando que «es muy difícil lo que están pidiendo«. Sin embargo, Pampita sentenció: «No es muy difícil, el paso básico no es muy difícil, en cuatro días lo podría haber sacado, es un chico que no tiene problemas de cadera, porque baila todos los ritmos y mueve las caderas. Así que me parece que acá no te acompañó tu equipo en enseñarte lo mínimo«.

«Vos podes Conejo, no escuches a la gente que dice que no podes«, expresó Pampita. Entonces, el Conejo afirmó: «Mas vale, pero tratan Quique y Marti a acoplarse un poco a mí. Soy malísimo bailando, no hay forma. Pero hacen lo que pueden«. Finalmente, la jurado concluyó sentenciando que «después te lo enseño acá atrás«.