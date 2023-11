Esta noche de martes Romina Uhrig se presentó en la pista del "Bailando 2023" y Marcelo Tinelli hizo referencia a la renuncia de Yanina Latorre a la salsa de tres, a lo que la ex hermanita respondió: "Me acabo de enterar por Fefe de "LAM", la realidad es que yo a las cinco de la mañana arranque con fiebre, después levanté a mis nenas del cole, a las ocho arranque de vuelta, a la una de vuelta, a las cinco de la tarde acá y yo le mande un mensaje a mi coach a las siete de la mañana y ella sabía que no me sentía bien pero así y todo no quería cancelar".

Acto seguido, contó lo que le dijo la coach: "Los ensayos no se cancelan", y repitió: "Yo entiendo que ella se enoje, pero los ensayos se hacen igual, Yanina mañana no venía porque tenía cosas que hacer porque lo íbamos a continuar, tranquilamente mi coach me reemplaza y mañana la reemplaza a ella, pero yo nunca falté a un ensayo, te lo juro".

Luego, ingresó Yanina Latorre al estudio quien se encontraba en el bar del lugar a la espera de que su hija bailara y confirmó que era una decisión definitiva y apuntó: "No es todo tal cual lo dice ella, lo pensé bien y no es un tema de divismo, cero, la verdad que la coach y el bailarín hermosos, esto es así: yo vengo de onda, voy a participar y te cambia un poco la vida, yo laburo todo el día tengo un programa de radio, tengo un programa de tele y vivo en Pilar ,termino de laburar a las diez de la noche, tengo que estar lúcida y los ensayos yo les había pedido que sean tipo doce, una, termino a las tres, como, me voy a trabajar a las cuatro y sigo, yo soy una mina grande y te lleva un tiempo, yo no soy bailarina"

"Fui a los ensayos tres horas ,tomé la clase de salsa con Ema, y hoy Romina había pedido ensayar a las nueve y media de la mañana porque ella tenía que grabar un programa, yo le dije que me mataban porque tenia que levantarme muy temprano y durar hasta la noche, entonces tranzamos diez y treinta", agregó.

Acto seguido, detalló su rutina: "Hoy me levante seis de la mañana, hice todo, labure, prepare la radio, "LAM", produje y siete y media, ocho menos cuarto me subo al auto, dos horas tengo para llegar y diez y media al ensayo".

En ese momento hizo referencia al grupo de WhatsApp que tienen en común y dijo: "Si a las siete de la mañana le avisó a la coach que iba a llegar a las once, que lo avise en el grupo, yo me entero".

El tono de Yanina se iba poniendo cada vez más alto: "Cuando diez y veinte estaba bajando por Panamericana y la coach me avisa 'Romina no viene', le dije 'vos me estás jodiendo', entonces yo hubiera querido que a las siete de la mañana vos me avisas y yo cambio mi día, me das la posibilidad de no ensayar o ensayar más tarde".

Y apuntó nuevamente contra Romina: "Vos me pediste perdón porque tu coach te lo pidió, sino ni me hablabas".

La renuncia

Este martes Ángel de Brito en "LAM" anunció la renuncia de Yanina Latorre, figura invitada para bailar la salsa de a tres junto a Romina Uhrig y a su pareja del Bailando 2023.

"Quien renunció es Yanina Latorre porque hoy plantó el ensayo Romina Uhrig", informó Ángel. "Y la manera", acotó la periodista para continuar explayándose: "Te invitan a una salsa de a tres, vos vas y lo das todo. Yo no soy bailarina, entonces me lo tomé con mucho profesionalismo. Yo trabajo muchas horas, vivo lejos y tengo una vida. Entonces les propuse que yo podía ensayar entre 11.30 hasta las 15, que tengo la radio".

Latorre continuó relatando: "Tenemos un grupo que se llama 'Salsa en trío' donde se habla todo". "El mismo día que les digo, les aviso que tengo lo de El Polaco. La semana pasada íbamos a empezar, tardamos dos o tres días porque Romina va mucho de invitada a los programas, que para mí es un error, porque vos tenés que tener una prioridad".

Y agregó: “Ella pidió en el grupo que hoy martes tenía que ir a un programa de Net TV, que le habían cambiado el horario cuarenta veces, que el ensayo tenía que ser 10.30. Yo tengo que salir de mi casa a las 8 porque son dos horas desde Panamericana. Me levanté 6.30, dejé mi casa, hice todo…ya organizada”.

“A las 10.20, me avisó la coach. Ni siquiera ella. Ahora sí, porque la mande bien a ca….”, dijo Yanina. “Y no le dije que iba a renunciar para que se entere ahora. La coach me escribe pidiéndome perdón en todos los idiomas: ‘dice Romina que no va a llegar, que se siente mal y tiene que grabar dos programas, y que esta noche baila y prefiere suspender’. Eran las 10.20, yo estaba mirando el Unicenter, por bajar de la Panamericana después de dos horas de tráfico”.

A lo que Yanina le respondió a la coach: “Yo le dije '¿Vos me estás cargando? ¡Esto es una falta de respeto!’ O sea que nunca salió de la casa que vive en Moreno ¿Por qué no avisó dos horas antes? ¡y yo elegía si iba a o no! ¡Estoy desde las 8 de la mañana en la calle'”. Y resaltó: “Por esto estoy psiquiatrica”. “Yo terminé de ensayar y nunca me dijo nada, no sé, 'disculpame'”.

Minutos después, la mujer de Latorre leyó el mensaje de la ex Gran Hermano en el que le decía que se sentía mal y se había despertado con fiebre. “¡No entiende nada! ¡Yo le estoy haciendo un favor!”, lanzó Yanina furiosa.