La modelo dio su versión luego del incómodo momento que vivió en el programa de la “Diva de los almuerzos”.

Luciana Salazar estuvo de invitada en el programa “La Noche de Mirtha” por la pantalla de El Trece el pasado sábado. Al que también asistieron Nicolás Cabré, Nicolás Vázquez y Guillermo Coppola.

La actriz fue protagonista de un incómodo momento con la conductora que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Es que fiel a su estilo, Mirtha fue sin filtros y no dudó en preguntarle a la modelo sobre su economía y forma de vida.

Luciana Salazar habló luego de estar en "La Noche de Mirtha" Foto: foto: instagram

Luli, ¿y de qué vivís vos?”, preguntó la conductora. A lo que Luciana respondió sin problemas: “¿De qué vivo yo? Bueno, de muchas cosas. Primero ahora estoy viviendo de mis ahorros”.

En medio del tenso momento, Mirtha se disculpó por la pregunta, pero insistió en saber la respuesta sobre la economía de la modelo. “Es desagradable la pregunta, te pido disculpas”, comentó la conductora.

“No, no, para nada”, agregó Luli. Por lo que Mirtha resaltó: “De qué vivís porque no te veo trabajar mucho”.

QUÉ DIJO LUCIANA SALAZAR SOBRE EL TENSO MOMENTO QUE VIVIÓ EN EL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND

Luego explicó porque no trabaja en la televisión: “No trabajo en la tele y no trabajo porque, hablando de esta persona que estábamos hablando, me cerró mucho las puertas. Hay un canal que casi a mí no me puede nombrar, un canal en el que yo trabajé mucho, me defendieron muy bien en su momento y hoy casi no se puede hablar de mí”, en referencia a América Tv.

A pesar de que la famosa no se sintió molesta en el programa por lo que pasó. El momento fue muy comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Por lo que desde Socios del Espectáculo buscaron una declaración de Luciana luego de la emisión del ciclo televisión al que asistió.

“No me molestó en nada que me lo pregunte, porque sé que Mirtha es una persona que me quiere y también la quiero. Lo que me llamó la atención que me pedía perdón mientras me lo preguntaba, y ella no es de ofrecer disculpas en el momento en que lo pregunta” expresó Luciana Salazar.

“Se agarró de un tema que alguien lo viene instalando, con mucha malicia. No tengo que dar explicaciones yo, no estoy ni en pareja con un funcionario público. Hay otra cosa detrás de todo esto. Me quieren hacer quedar mal. Es muy injusto”, finalizó su descargo la modelo.