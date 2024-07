Camila Deniz, conocida como Camilota, destapó la olla de una interna familiar que sorprendió a todos. La participante de Cuestión de peso, El Trece, contó que no tiene el apoyo de su familia en el plan de adelgazamiento.

“Hoy hablé con una psicóloga. Yo estoy sola en este tratamiento y no tengo el apoyo de mi familia. Quizás a veces yo hice muchas cosas por mucha gente y hoy estoy realmente sola”, expresó llorando.

Thiago le contestó desde el streaming que participa y sorprendió a todos. “Por más que yo no los veo casi nunca me hablo por Whatsapp”, dijo.

“La gente siempre me dice ´¿por qué no hablas con tus hermanos?’ yo me hablo… Ahora tengo como prioridad a mis hijas para mí. Antes, bueno, sigue siendo mi familia pero ahora yo tengo mi familia que es el entorno Dani, mis hijas y yo”, dijo el ex Gran Hermano.

“Yo hice mi vida, me sigo hablando con ellos. Me dicen ´¿por qué no los voy a ver? No los voy a ver porque prefiero estar con mis hijas y pasar tiempo con ellas. Yo con ellos hablo todos los días”, finalizó.