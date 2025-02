Morena Rial está pasando por un momento difícil tras ser detenida por su participación en hechos delictivos junto con otras personas. En medio de esta situación, su padre, Jorge Rial, rompió el silencio en su programa de radio para hablar sobre el tema, y recientemente se conoció un emotivo audio de Azucena, su madre biológica, quien expresó su dolor por lo que está viviendo su hija.

Jorge Rial, visiblemente afectado, declaró: “Estoy preparado para lo que sea... Obviamente, voy a estar para lo que necesite como padre, pero no para que tenga privilegios. No la voy a abandonar. Pido disculpas a aquellos que fueron objetos de los delitos de mi hija. Lamento mucho que mi apellido esté involucrado en todo esto. Ojalá esto sirva para que vuelva al buen camino”.

Por su parte, Azucena compartió su angustia a través de un audio transmitido en el programa A la tarde, donde expresó con firmeza: “No sé cómo ayudarla. No sé cómo llegar a ella, no quiero que ella me rechace, yo la busqué a ella para que sepa de la existencia mía y de sus hermanos”.

La madre también reveló que Morena, aunque había mantenido contacto con su hijo más pequeño, nunca se comunicó directamente con ella: “Ella a mí no me manda un mensaje… Estamos incomunicadas, nunca nos ponemos en contacto”. Sin embargo, recordó que una vez pidió su ayuda para cuidar a su hermano Amadeo durante una operación en Tucumán.

Con voz quebrada, Azucena cerró: “Que no daría por irme a verla a ella y hablar con ella. Decirle que no está sola, que yo estoy con ella”. Los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de Morena Rial, quien enfrenta un panorama incierto.