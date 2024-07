Silvina Riela, ex esposa del futbolista Carlos Javier “Colorado” Mac Allister y madre del campeón mundial Alexis Mac Allister, ha decidido asumir el rol de vocera de su hijo para abordar el escándalo amoroso que lo rodea. Tras la separación de su novia Cami Mayán, poco después de ganar el Mundial en Qatar 2022, Alexis inició una nueva relación con su amiga de la infancia, Ailén Cova.

“Llevamos esto de manera muy natural. El silencio nos ayuda y con el tiempo todo se acomoda. Entendemos el dolor y el resentimiento, pero nos duele que se asocie todo al dinero”, comentó Riela en una entrevista con Socios del Espectáculo.

Riela también habló sobre su apoyo a Mayán durante la relación con su hijo: “Siempre estuve para apoyarla y ayudarla en lo que Alexis me pedía. Después de que la situación se hizo pública, perdimos contacto”.

Respecto a la nueva relación de Alexis con Ailén Cova, Silvina expresó su felicidad aunque espera que aún no se conviertan en padres: “Compraron una casa y se mudarán pronto. Me encantaría ser abuela, pero ellos son jóvenes, no han llegado a los 30. Que disfruten de su carrera y su relación”.

Riela también recordó su pasado con el “Colorado” Mac Allister, revelando que perdonó una infidelidad: “Enfrenté una hija extramatrimonial que Javier tuvo. Fue difícil, pero decidí valorarlo por enfrentar la situación. Seguimos juntos y tuvimos a Alexis. Fue duro, pero logramos superar esa etapa”.