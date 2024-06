La cantante estadounidense Halsey ha compartido con sus seguidores que se considera "afortunada de estar viva" tras enfrentar graves problemas de salud. A pesar de no especificar las enfermedades, la artista de 29 años, nominada al Grammy en dos ocasiones, sugirió en una publicación de Instagram que le han diagnosticado lupus y leucemia.

En una serie de fotos y videos, Halsey expresó sentirse "como una anciana" y resumió su situación con un contundente "tengo suerte de estar viva".

La actualización sobre su estado de salud coincidió con el anuncio de su quinto álbum de estudio y su sencillo principal, "The End". En una de las canciones del álbum, canta: "Ahora, cada dos años, el médico dice que estoy enferma".

Halsey, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, es conocida por éxitos como "Closer" junto a The Chainsmokers y su álbum debut "Badlands", que alcanzó el disco de platino en Estados Unidos. En el video publicado en Instagram, afirmó: "Me dije a mí misma que me iba a dar dos años más para estar enferma. Cuando tenga 30 años, renaceré y no me voy a enfermar. Me veré supersexy y tendré mucha energía y podré rehacer mis 20 a los 30".

Esta no es la primera vez que Halsey habla abiertamente sobre su salud. Hace dos años reveló que ha estado "enferma la mayor parte de su vida adulta" y que su estado empeoró durante el embarazo de su hijo, Ender, el año anterior. Anteriormente, ha recibido tratamiento por afecciones como endometriosis, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Sjögren y síndrome de activación de los mastocitos.

En su reciente publicación, Halsey insinuó que también está recibiendo tratamiento para lupus y leucemia, etiquetando a la Alianza para la Investigación del Lupus y a la Sociedad de Leucemia y Linfoma. Uno de los videos compartidos muestra a la cantante recibiendo tratamiento en un hospital, y en su nueva canción, canta sobre el "veneno" en su sangre y el inicio del tratamiento.