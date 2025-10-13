Un nuevo y preocupante episodio de fuga sacudió la tarde del sábado en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. Un preso de 36 años, identificado como José Luis Oliva, escapó del centro de salud donde se encontraba internado bajo custodia policial.

Según consta en el acta labrada por personal del Destacamento policial N° 11 “Cullen”, el interno había sido ingresado el viernes 11 de octubre, a las 20:50, para recibir atención médica por una herida cortante en el brazo izquierdo. Permanecía alojado en sala 6, cama 9, con consigna de efectivos de la Estación Sur.

Sin embargo, pasadas las 14:30 del sábado 12, uno de los agentes notó que el detenido ya no estaba en su cama. De acuerdo con el informe, el oficial de guardia fue quien advirtió la ausencia del interno y de inmediato alertó al personal de servicio.

“El oficial manifestó que se le había fugado una persona de sexo masculino que se encontraba internada en calidad de detenido”, señala el parte policial.

La policía ordenó un operativo de búsqueda. Foto: archivo

Ante esto, se inició un patrullaje pedestre por las inmediaciones del hospital, tanto dentro como fuera del edificio, en procura de ubicar al prófugo, sin resultados positivos hasta el momento.

Imediatamente, la jefa del Destacamento 11, fue puesta al tanto de lo ocurrido, al igual que la coordinadora en turno, quien ya habría tomado conocimiento de la situación.Mientras tanto, se dio aviso a la Estación Sur, a disposición de la cual estaba detenido Oliva, para que se refuercen los operativos de búsqueda.

Quién es el prófugo

El evadido fue identificado como José Luis Oliva, argentino, de 36 años, con domicilio en Ruta 11 km 464, Varadero. Se encontraba detenido por causas que no trascendieron oficialmente, aunque fuentes policiales no descartan que esté vinculado a delitos contra la propiedad.

Operativo cerrojo

Tras la fuga, efectivos de la Unidad Regional I implementaron un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad y zonas cercanas, con participación de móviles de la Policía de Acción Táctica y del Comando Radioeléctrico, con conocimiento del fiscal en turno.

La investigación apunta a un descuido humano. Foto: archivo

Hasta el momento el hombre seguía prófugo, y las autoridades judiciales ya ordenaron las medidas correspondientes para lograr su recaptura.