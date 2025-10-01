Las medidas de control migratorio se han intensificado en Chicago en las últimas semanas y los agentes federales están ubicados en diversas calles para interceptar a los indocumentados. Un video difundido en diversos medios locales y redes sociales muestra el preciso momento en el que un inmigrante en bicicleta logra escapar a toda velocidad de numerosos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) que querían capturarlo tras increparlos por los constantes operativos en el marco del mayor programa de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos implementado por el Gobierno de Donald Trump.

Los oficiales vistiendo equipo táctico, trajes con camuflaje y pasamontañas para cubrir sus rostros recorrieron las calles de algunas de las zonas turísticas de la ciudad el último domingo 28 de septiembre, sin imaginar el momento viral que protagonizarían.

🇺🇸 | Varios agentes de ICE persiguieron a un hombre en el centro de Chicago luego de que este los increpara. El hombre logró escapar. pic.twitter.com/bckYapY7Cf — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 29, 2025

En medio del operativo, un hombre que, al parecer trabaja como repartidor porque llevaba una mochila de delivery, se acercó a los agentes de ICE para confrontarlos diciendo que “no era ciudadano estadounidense”, entre otros mensajes a viva voz. Tras algunos segundos de tensión, realizó un escape de película a bordo de su bicicleta burlando así a casi una decena de efectivos.

Las imágenes fueron compartidas en X por Christopher Sweat, fundador del medio GrayStakMedia y rápidamente se viralizaron. “Hoy temprano, agentes del ICE persiguieron a un hombre en el centro de Chicago después de que este hiciera comentarios verbales, pero no hubo contacto físico ni amenazante. El hombre logró escapar”, escribió.

El hombre que logró escapar vestía pantalón negro, casaca café y zapatillas blancas; además, llevaba gorra y un cubrebocas.

Puede interesarte

Todo indica que se acercó al grupo de uniformados para increparlos por las redadas, pero en cuanto vio que se acercaban hacia él, emprendió la huida a toda velocidad y realizando diversas maniobras con lo que logró dejarlos atrás.

Christopher Sweat etiquetó en su publicación a las autoridades quienes no se han manifestado sobre el hecho. “Inmortalicé este momento exclusivo de ICE. Sé que Kristi Noem y su equipo lo verán por la mañana”, ironizó sobre la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Además, también se dirigió a Donald Trump preguntándole: “Señor presidente, ¿ha visto esto?”. Y es que el republicano amenazó semanas atrás con desplegar a la Guardia Nacional en Chicago para que acompañen a los agentes de ICE en las redadas contra inmigrantes indocumentados.