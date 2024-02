En octubre de 2018, Fabián Gianola quedó en el ojo de la tormenta luego de las tremendas declaraciones de Fernanda Meneses, la actriz que trabajó con él en el 2017 en Canal 9, en el ciclo "Hoy ganás vos". A esto, se le sumaron las denuncias de Mercedes Funes, Celina Rucci y muchísimas mujeres más entre quienes se encontraba Fabiola Yañez, la ex primera dama. A 6 años de la escandalosa situación que revolucionó el mundo de la farándula, el actor fue sobreseído y contó cómo fue el proceso judicial y por qué cree que fue señalado por tal cantidad de denunciantes.

En entrevista exclusiva con " El Run rún del Espectáculo", Gianola comenzó diciendo: " Tengo 42 años de profesión, nunca tuve un problema con nadie". Acto seguido, aclaró: " Lo primero que hay que decir es que yo siempre estuve a disposición de la Justicia, ajustado al Derecho. Siempre estuve en mi casa, me pueden encontrar. A mí se me violaron mis derechos constitucionales, el derecho a la presunción de inocencia que indica que todo individuo es inocente hasta que se demuestra lo contrario y, por ende, el derecho al trabajo porque cuando me suspendió la Asociación Argentina de Actores ya no pude trabajar más".

Siguiendo con su relato, manifestó: "Yo fui abusado mediáticamente, fui violado, humillado, linchado mediáticamente y fui declarado culpable desde el minuto cero, con zócalos que decían 'Habla la víctima de Fabián Gianola' y después no era víctima. Y después la justicia no solo me sobreseyó sino que comprobó la grave extorsión que arranca en el año 2017 con una denunciante que entiende que le tengo que dar dinero porque se terminó un programa de televisión y me empieza a amenazar con fotos de mis hijos, con audios y con un abogado pidiéndome dinero. No accedo, mando carta documento, termina eso en marzo del 2018 y un año y medio después me denuncia por abuso, la misma persona. Y ahí se arma esta bola de nieve...", en referencia a las acusaciones de Fernanda Meneses.

En ese sentido, Lío Pecoraro observó que "fue una tras otra, un efecto dominó", debido a la popular frase de que "hay que creerle a la víctima". "Pero la víctima es víctima cuando lo determina la justicia", sentenció Gianola, y amplió: "¿Sabés cuando aparecen las denuncias? Cuando la jueza dice 'no hay pruebas'. Ahí se arma una furia mediática con personas que no conozco que empiezan a denunciar y llegaron 3 denuncias penales más de gente que no conozco, con denuncias sin pruebas y sin testigos. Gente que no tiene cómo comprobar que trabajó conmigo ni con un recibo de sueldo, ni con un video de Youtube, ni con un contrato ni con una foto conmigo".

De esa manera, explicó que la polémica "se da en el contexto en que la jueza dicta la falta de mérito en las dos denuncias que yo tenía que se habían juntado en la misma causa, no había argumentos, entonces juntan y el argumento se da por cantidad. Y ahí una de las denunciantes, que se supone que es actriz, pide al colectivo de actrices que le pida a la Sociedad Argentina de Actores que me suspenda y dicen 'más allá de lo que diga la justicia... pedimos que lo suspendan'. "Entonces la Sociedad me suspende con falta de mérito y después fui sobreseído en esa causa, entonces... ¿cómo quedó todo? ¿Quién resarce todo esto?", reclamó, visiblemente angustiado.

"Fue muy duro, fueron momentos muy difíciles, mi familia sabía todo porque como la primera denunciante me extorcionó un año y medio antes, yo tuve que hacerlos bloquear a mis hijos", señaló, y agradeció que sus allegados siempre lo acompañaron.

Fue entonces que el actor habló explícitamente de su conflicto con Fernanda Silvia Meneses. "A mí me pide ayuda la familia de esta persona, porque tiene antecedentes de violencia familiar graves, antecedentes psiquiátricos, problemas de adicciones... Yo me enteré de eso a partir de las denuncias de esta persona. Está todo presentado en la causa, por eso también se comprueba la extorsión y es parte del argumento del sobreseimiento porque la jueza, una jueza mujer que no es poca cosa, me sobresee utilizando el artículo 336 que en su inciso II dice que el hecho no ocurrió, no que no se pudo comprobar, que no ocurrió y la deja al borde de la estafa procesal porque seguía insistiendo y tenía doble falta de mérito, en primera y segunda instancia", argumentó, contundente.

Para finalizar, los presentadores le preguntaron qué cree que pasaba en la cabeza de ella, que al principio era una especie de fan suya y hacían un sketch que se llamaba "El kiosquito". Mirando hacia el pasado, recordó: "Ella me contó que tenía un problema con su hija, que la tenía que operar del corazón y no tenía plata para la prepaga, entonces le dí trabajo en canal Nueve. Yo la propuse a la producción, estaba muy agradecida y todo. Luego, termina el programa y ella entiende que yo la tengo que indemnizar, que la había hecho echar y habían levantado el programa y yo estaba contratado como todos, nos habían levantado a todos".