Ramiro Fabián Nast, de 23 años, era buscado intensamente desde el viernes tras asistir a un festejo. Este lunes por la tarde, la policía localizó sus restos y detuvo a un hombre que estaría implicado en el crimen

Ramiro había asistido a una fiesta el viernes pasado y, desde entonces, su familia perdió todo contacto con él. Su madre, Yanina, había encabezado una campaña pública para dar con su paradero, describiendo sus rasgos físicos y un tatuaje particular en su mano para facilitar la identificación.

Lo que comenzó como una desesperada búsqueda de paradero terminó de la peor manera este lunes en la ciudad de Funes. Tras tres días de incertidumbre, personal policial halló el cuerpo sin vida de Ramiro Fabián Nast, el joven de 23 años que había sido visto por última vez el pasado viernes por la noche en la denominada "Zona 5".

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El hallazgo se produjo alrededor de las 16.30 en las inmediaciones de calle Paysandú y Tomás de la Torre, cerca de la avenida Córdoba, a varias cuadras de donde había ido Ramiro el viernes. El operativo en ese sector continuaba hacia la noche con la colaboración de bomberos y con hermetismo sobre los detalles.

Según los primeros reportes policiales, efectivos de la Comisaría 23ª se encontraban trabajando en la citada zona residencial siguiendo pistas sobre el paradero del joven cuando localizaron el cadáver.

El caso dio un giro inmediato hacia una investigación por homicidio. Fuentes oficiales de la Unidad Regional II confirmaron que un hombre fue aprehendido en el lugar del hecho.

Según trascendió, el sospechoso sería uno de los autores materiales del crimen y habría estado vinculado a la desaparición del joven desde un primer momento, aunque no se informó por el momento el móvil del asesinato.

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En el operativo trabajaron móviles del Comando Radioeléctrico Regional y personal de la seccional local, quienes solicitaron refuerzos debido a la complejidad de la escena y la detención de las personas que estarían implicadas en el asesinato.

La noticia del hallazgo causó una profunda conmoción en Funes, una ciudad que se mantuvo en alerta durante todo el fin de semana.

Se sumaron al operativo peritos del Gabinete Criminalístico y la fiscal Noelia Navone, quien quedó a cargo de la investigación, para realizar las tareas de rigor sobre el cuerpo y determinar las causas exactas de la muerte.