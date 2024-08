Juliana Furia Scaglione apuntó contra Lucila La Tora Villar, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), y la acusó de haber tenido relaciones sexuales con un productor de Telefe para lograr una nominación en los Premios Martín Fierro 2024.

Hace unos días, se dieron a conocer los nominados en uno de los eventos más importantes que se celebrará el 9 de septiembre, y la expareja de Nacho Castañares fue elegida en la terna como revelación por su labor en el año.

Por este motivo, Juliana expresó su molestia en el streaming 'Carajo' y mientras hablaba con Alex Caniggia, arremetió: "Dijiste que el Martin Fierro se compra. Bueno, otra que también subió... como yo no me la chupé, como yo no chupé la de nadie...".

"Yo no tragué was** ni chupe ninguna pij*. ¿Qué pasa? A mí no me ternan. Suben a una que todos saben en Telefe que chupó pi** y lo sabe todo el mundo. Yo sí me relaciono con compañeros que me cuentan cosas que se sabe que es verdad. Sí, sí, al que le chupa la pi** es a Martín Morillo. Listo, lo dije", lanzó la exhermanita con una fuerte acusación.

La que vino tranqui hoy es Furia pic.twitter.com/bwWCsK5Tpk — Carajo (@CarajoStream) August 23, 2024

Cabe aclarar que, Morillo fue el productor ejecutivo de las últimas ediciones de Gran Hermano, desde 2022 hasta 2023/2024.

Puede interesarte

Finalmente, después de demostrar su enojo por no ser nominada a los Premios Martín Fierro 2024, Juliana Furia Scaglione volvió a referirse a su ruptura de contrato con Telefe y sentenció: "Por eso renuncié y por un montón de cosas más. No me jode más nadie, me quieren hacer quedar sin laburo, se van a quedar sin laburo ustedes porque no tienen rating hijos de p*t*".