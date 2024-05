Juliana Castiglione criticó a Coti Romero, una ex participante de Gran Hermano, y amenazó con llevarla ante el INADI. "Furia" desconoce que el organismo fue cerrado hace unos meses.

FURIA NO SE ENTERÓ QUE EL INADI NO EXISTE MÁS JAJAJAJJAJAJAJSJA #granhermano pic.twitter.com/NBVyqRSKUG — Matías Schrank (@MatiasSchrank) May 4, 2024

"La mina vino para hacer pelear a las personas o desconectarlas. ¿Saben que yo le puedo hacer una denuncia contra el INADI con todo lo que dijo de mí? Esa no sabe con quien se metió. Yo de acá salgo y cinco carta documento a cada uno. Se van de boca porque no saben de leyes. Yo le dije, 'vos me estás difamando'", sostuvo Furia charlando con sus compañeros sobre la salida de Coti Romero.

¿Cuándo cerró el Inadi?

El 22 de febrero último, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la eliminación del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Sin embargo, la decisión aún no se encuentra publicada en el Boletín Oficial.

El organismo fue creado por la Ley Nº 24.515, en 1995, durante la presidencia de Carlos Menem (Partido Justicialista).

Sin embargo, la cartera judicial que dirige Mariano Cúneo Libarona anunció desde su cuenta de X que “las funciones que cumplía el INADI se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia ”, y que “el INADI fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto, su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”.