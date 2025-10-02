Un hombre de 40 años desató un momento de pánico entre los pasajeros de la línea 11 de Coniferal en Nueva Córdoba. Intentó pagar el boleto en efectivo, el chofer se lo negó y reaccionó con un ataque de furia: arrancó el martillo de emergencia y destrozó ventanillas y la puerta del colectivo.

El episodio ocurrió este jueves por la mañana en boulevard Illia al 600. Testigos indicaron que el pasajero subió a la unidad y al intentar abonar con billetes, el conductor le explicó que el sistema de transporte urbano solo admite el uso de la tarjeta Red Bus. Fue en ese momento que se desató el episodio de violencia.

El martillo de emergencia con el que el agresor destrozó la unidad (Foto: Policia de Córdoba)

En cuestión de segundos, el agresor tomó el martillo de emergencia y comenzó a golpear con fuerza las aberturas del colectivo. En pocos minutos rompió vidrios laterales y la puerta principal, mientras el resto de los pasajeros buscaba ponerse a resguardo.

Ante la situación, el chofer activó el botón antipánico y dio aviso inmediato a la Policía. Patrulleros llegaron en cuestión de minutos y redujeron al agresor, que presentaba cortes en las manos producto de los golpes contra el vidrio.

El comisario Claudio Jiménez precisó a medios locales que el hombre fue asistido por personal médico y luego trasladado a la comisaría. “Se encontraba fuera de sí y fue detenido para resguardar la seguridad de los presentes”, explicó. El agresor quedó a disposición de la Justicia.

La Policía de Córdoba informó que los pasajeros y el chofer no resultaron heridos. Solo se registraron daños materiales en la unidad, que debió ser retirada de circulación para su reparación. La empresa Coniferal confirmó que colaborará con la investigación y radicará la denuncia correspondiente.