Un hombre de 43 años fue detenido en la ciudad santafesina de Las Parejas después de salir armado a la calle y efectuar varios disparos contra un grupo de jóvenes que circulaba en motocicletas. El episodio habría comenzado por los ruidos molestos que provocaban los vehículos durante la madrugada y quedó registrado por un testigo que filmó la violenta secuencia con su celular.

El hecho ocurrió el sábado 31 de octubre, alrededor de las 4.40, en inmediaciones de calle 21 y las vías del ferrocarril, en el centro de la localidad del departamento Belgrano.

Según las primeras informaciones, el hombre se habría enfurecido por el ruido de las motocicletas y salió de su vivienda con un revólver. En medio de una discusión, comenzó a efectuar disparos en distintas direcciones, mientras varios jóvenes intentaban alejarse del lugar.

A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron personas heridas.

“¡Tiene un fierro!”: los gritos durante el ataque

La secuencia fue grabada por uno de los presentes y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

En las imágenes se observa al hombre armado mientras se escuchan detonaciones y gritos de quienes intentaban ponerse a resguardo.

“¡Le tira, le tira!”, advierte una persona que presenciaba el enfrentamiento.

“¡Pará, loco de mierda, casi me pega!”, se escucha decir a otra voz, mientras alguien alerta sobre la presencia del arma.

“¡Tiene un fierro, un 38 es eso, escondete!”, grita uno de los testigos.

#SantaFe "¡TIENE UN FIERRO, UN 38 ES ESO, CASI ME PEGA, ESCONDETE!”: SE CANSÓ DEL RUIDO DE LAS MOTOS, SALIÓ CON UN REVÓLVER A LA CALLE Y DISPARÓ CONTRA UN GRUPO DE JÓVENES El hecho ocurrió cerca de las 4.40 de la madrugada del sábado en calle 21 y las vías del ferrocarril, en el centro de Las Parejas. El hombre fue detenido tras el ataque a tiros. No hubo víctimas de milagro. “Los voy a matar” El agresor salió de su vivienda armado y comenzó a disparar hacia los motociclistas. "Le tira, le tira", se escucha decir a una persona que registraba la escena con su celular. "Pará, loco de mierda", se oye en el video mientras un vecino pedía que se alejen del lugar para quedar a resguardo. El pistolero El hombre entregó el arma de fuego a los uniformados y quedó imputado en una causa a cargo de la Fiscalía de Cañada de Gómez, mientras que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó peritajes en el lugar para avanzar con la investigación. — 24con (@24conurbano) November 2, 2026

El video muestra momentos de tensión y permite escuchar cómo los presentes advierten a otros jóvenes para que se alejen del sector.

Según los reportes iniciales, el conflicto habría estado relacionado con los denominados cortes de motos, maniobras en las que los motociclistas aceleran los motores para producir fuertes explosiones con los caños de escape.

El hombre entregó el revólver y quedó detenido

Tras los disparos, varios vecinos alertaron al 911 y solicitaron la intervención policial.

Personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III llegó hasta el lugar y encontró a numerosas personas alteradas que arrojaban objetos contra una vivienda.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron al sospechoso, quien entregó voluntariamente el arma que tenía en su poder.

Se trataba de un revólver Taurus calibre .357 Magnum, que fue secuestrado por la Policía para realizar las pericias correspondientes.

El hombre fue aprehendido y posteriormente trasladado a dependencias policiales.

Por disposición de la Fiscalía de Cañada de Gómez, se ordenó su detención y alojamiento en la Alcaidía de Las Rosas.

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Investigan cómo comenzó el enfrentamiento

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Especialistas de la División Científica Forense de Las Rosas trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y determinar las circunstancias de los disparos.

También se realizó un examen de dermotest al detenido y pericias sobre el arma secuestrada.

De acuerdo con información difundida por Infobae, el hombre habría protagonizado previamente una pelea en un bar, donde exhibió el revólver y recibió golpes por parte de otras personas.

Esa situación forma parte de los antecedentes que se investigan para reconstruir el origen del conflicto y determinar cómo se desarrollaron los hechos.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las autoridades buscan establecer las responsabilidades del detenido y las circunstancias en las que efectuó los disparos.