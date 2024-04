Tras la conformación de la placa parcial de nominados, Juliana “Furia” Scaglione volvió a estallar contra la producción de Gran Hermano (Telefe). En esta oportunidad, expresó toda su bronca contra Gran Primo, que es la persona que habla con los jugadores en el confesionario durante el día.

“Qué placón, eh. La con... de tu madre, esto es culpa tuya, Gran Primo”, comenzó diciendo muy molesta la doble de riesgo tras quedar nominada junto a Bautista Mascia, Martín Ku, Coti Romero y Emma Vich.

Incrédula, Zoe Bogach le preguntó: “¿Por qué lo odias tanto a Gran Primo?”. “Porque él la hizo entrar (a Coti Romero)”.

Puede interesarte

“Vas al confesionario y te chupa el or... Hablás dos palabras, le contás dos cosas que vos pensás, y el chabón ‘no, yo no creo que sea así'. Bueno, chau”, lanzó, dando a entender que no solo le da información a sus competidores, sino que también trata de desorientarla.

Furia: Que placon lctm, esto es culpa tuya gran primo

Zoe: Por que lo odias a gran primo?

F: porque el la hizo entrar

Z: como sabes?

Emma: ay zoe, el hace entrar gente

Constanza al 9009🇦🇷 Voto Constanza al 7020🇺🇾#GranFuria #GranHermano pic.twitter.com/qS99lNCtUS — Adrian Merro (@AdrianMerro) April 24, 2024

Luego, durante una actividad, Furia volvió a insultar a la producción: “Gran Primo, andá a la con... de tu madre. Me metieron en esta placa, sabes qué... antes puteo, después me voy”.