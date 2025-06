Juliana “Furia” Scaglione, ex participante de Gran Hermano, reveló en sus redes sociales el resultado de su reciente operación estética: una rinoplastia secundaria. La intervención buscó corregir una cirugía previa y fue realizada por un especialista en estética que la acompañó durante todo el proceso.

Con vendas aún visibles y algunos hematomas tras la operación, Furia no dudó en mostrarse tal cual es, y al ver su nuevo perfil, expresó entre lágrimas: “No lo puedo creer, soy otra chica, estoy muy feliz”. En sus posteos, compartió el paso a paso de la cirugía y el cambio en su rostro, reflejando la fuerte carga emocional que vivió.

“Quiero llorar, pero no. Estoy re asombrada”, dijo al mostrar por primera vez su nueva imagen, dejando en claro que se trata de un cambio significativo no solo físico, sino también personal. La ex doble de riesgo agradeció al cirujano con entusiasmo: “Gracias, doc. Sos el uno”.

Esta transformación forma parte de un proceso de renovación que Scaglione decidió encarar tras su salida del reality, en el que su estilo frontal y explosivo la convirtió en una de las figuras más recordadas de la última edición.