La ex participante de "Gran Hermano Argentina", Juliana "Furia" Scaglione, sigue generando controversia con sus declaraciones. En una reciente transmisión en vivo, Furia aseguró que su participación en el reality show tuvo un gran impacto en la cultura popular, y que muchas personas y marcas han aprovechado su imagen y nombre sin autorización.

Furia apuntó directamente a Netflix Argentina, asegurando que la plataforma de streaming plagió su nombre y estilo en la serie "Envidiosa" y en una próxima producción llamada "Furias". Sin embargo, no especificó qué aspectos de su vida o imagen habrían sido copiados.

"Me roban mi imagen para venderla, y ahora hay series que llevan mi nombre", declaró Furia. "Ojalá que me den rédito", agregó, enfatizando que su fama y reconocimiento no disminuirán.

Esta no es la primera vez que Furia genera polémica desde su salida de "Gran Hermano Argentina". Recientemente, había criticado al público argentino y amenazado con abandonar el país. Su programa de streaming con Alex Caniggia, "Carajo", fue cancelado, pero sigue manteniendo una fuerte presencia en las redes sociales.