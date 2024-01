Desde hace unos días, particularmente desde que se dio la salida de Isabel de Negri, la relación entre Juliana 'Furia' Scaglione y Lisandro 'Licha' Navarro de Gran Hermano comenzó a llamar poderosamente la atención. No se sabe si es un juego de estrategias entre dos de los personajes más fuertes de la casa, o si existe algo más donde los sentimientos entren en juego.

Si bien durante las primeras semanas se mostraron muy enfrentados, siendo parte de dos bandos muy diferenciados como Las Furiosas y El Imperio Romano, ambos jugadores empezaron a acercarse cada vez más al ver cómo cada uno de los grupos fue sufriendo diversas bajas.

¿Qué pasó entonces? Muestras de cariño, acercamiento, risas, coqueteos y más. Licha sabe que ella es fuerte y aferrarse a ella permite modificar su imagen para el afuera. Furia en tanto vio cómo sus aliadas se fueron cayendo (eliminadas Catalina, Chula decidió irse y Agostina empeoró su perfil) y también le vino bien para integrarse.

Por esa misma razón, la pregunta que todos comenzaron a hacerse en redes sociales es: ¿Hay onda entre ellos? Lo cierto es que rápidamente se armó un shippeo, todos apoyando esta potencial relación. Pero por esa misma razón la incógnita pasaba por saber qué siente alguno de los dos.

En este contexto, durante horas de este domingo Furia tuvo una charla muy profunda con Martín Ku sobre lo que siente por Licha. Mientras le cortaba el pelo a su compañero frente al espejo junto al baño, la participante tomó al Chino como confidente y se explayó sobre las emociones que la atraviesan en este momento.

“Tampoco me sirve mucho que se quede. Si está de novio, no me sirve. Literal, me voy a tener que volver a hacer la paj... acá. Es una persona visualmente muy sexual, no lo voy a ver. Tengo que controlarme”, reconoció la líder de Las Furiosas.

Al escuchar la contundencia de esa afirmación, el Chino le preguntó: “¿Estás muy cebada?”, a lo que ella respondió: “Sí, al ser una persona sexualmente activa y no poder hacer algunas cosas acá, me tengo que controlar. Tampoco es que soy una morbosa, que quede claro. Pero... si me gusta alguien voy y lo encaro”.

Por su parte, Licha viene de tener un picante intercambio con Furia dentro del cual le recalcó: "Yo no dije que no gustaba de vos, dije que tengo novia, nada más”.

Este lunes por la mañana, ambos protagonizaron una escena divertida en la que Furia no dejó pasar la oportunidad para acercarse aún más a Lisandro. Y hasta tuvo una charla con Alan donde se la vio pidiéndole consejos tras confesarle lo que siente por el joven de Lomas de Zamora.

¿Comienza un nuevo romance en GH?