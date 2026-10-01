Luego de que se conociera la ruptura y de que la influencer intentara mantener un perfil bajo aislándose para procesar el dolor, la situación escaló de manera drástica en las redes sociales.

A través de una serie de historias en Instagram, Danelik expuso su profunda angustia, rompió en llanto al hablar de su vulnerabilidad y compartió imágenes rompiendo fotos juntos, acusando al exfutbolista de romper los códigos del pacto de silencio.

"Se puede ser todo en esta vida, pero ser FALSO con uno mismo nahhh. De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me AMABA. Una banda", escribió la mediática junto a una postal donde se aprecian fotos de la pareja y recuerdos de su paso por el reality hechos trizas.

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Visiblemente quebrada y exponiendo el difícil momento anímico que atraviesa lejos de su hogar, Danelik compartió fragmentos de un video casero donde reflejó el calvario emocional que le generó la ruptura.

"Lo que me costó grabar este video, porque odio que me vean vulnerable y hablar de mi intimidad. Pero no voy a ser la tonta que se quede callada por respetar a quien no me respeta", arrancó diciendo en su cuenta oficial.

Danelik rompió el silencio tras su separación de Brian Sarmiento: "Está tratando de cambiar las cosas y dar vuelta todo. Me hizo quedar mal adelante de la gente. Rompió el pacto y no me cuidó". https://t.co/M68Hnb315t pic.twitter.com/YM33dycemh — MDZ Online (@mdzol) September 30, 2026

Y agregó con total crudeza: "Yo voy a expresar mi sentir en esta situación, porque me lastimó una banda la manera en la que quiere manejarse. Primero me decís que nos respetemos ¿y después salís a hablar cosas en la tele?"

"Yo voy a expresar mi sentir en esta situación, porque me lastimó una banda la manera en la que quiere manejarse"

"Me quiere dar vuelta todo, como que yo soy la loca que interpreta mal las cosas. ¿Y saben por qué más me duele? Porque siento que estuve con una persona que nunca conocí y que todo lo que dijo, no fue nunca real. Siento una desilusión horrible", confesó.

En medio del revuelo, Danelik también hizo referencia a un comunicado previo que había compartido en la plataforma X donde pedía respeto a los cronistas de espectáculos y explicaba su decisión de aislarse para sanar. Sin embargo, la actitud de Sarmiento frente a las cámaras desató su furia contenida.

"Temprano estaba lidiando con la forma de hacerles saber a los periodistas que no quería hablar del tema y él rompiendo su palabra, encima diciendo cosas para provocar mi accionar", disparó indignada.

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"Me siento tan boluda de saber que todo se acabó y encima querer protegerlo para terminar bien! Y que conste que él rompió toda la paz que me quedaba para este tema", agregó.

Para cerrar su descargo, la influencer dejó una tajante advertencia sobre los manejos afectivos y la necesidad de resguardar el dolor ajeno cuando los vínculos se terminan: "Si queres cuidar a la otra persona, mínimo no la haces sentir insegura de todo el tiempo que compartiste, no intentas darles celos cuando todo es reciente y sabes que duele. No les des razones a las personas para que hablen del otro".

"De verdad yo no quería hacer esto. Estaba muy tranquila afrontando todo, que estoy re lejos de mi casa, me tengo que volver a mudar con una banda de cosas, yo quería estar tranquila pero no se puede, no me dejaron", concluyó a puro dolor.