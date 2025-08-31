En Barnard Castle, Condado de Durham, un granjero protagonizó un hecho insólito tras enfrentarse a personas que bloqueaban la entrada a su terreno. Según los testigos, el hombre les pidió en varias ocasiones que se retiraran, pero fue recibido con burlas y provocaciones.

Ante la falta de respuesta, el agricultor decidió utilizar su excavadora para volcar el automóvil que obstaculizaba la entrada, generando sorpresa y alarma entre los vecinos.

El incidente quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, donde se ve cómo la máquina mueve el vehículo con facilidad. Las autoridades locales ya fueron notificadas del hecho, aunque se desconoce si se presentaron denuncias formales.

El episodio generó debate sobre los límites de la reacción ante provocaciones y el respeto a la propiedad privada.