Todos los años, el 8 de diciembre, Quinta Don Victorio de Reconquista, despide el año como más le gusta. Jugando al fútbol y compartiendo una cena. Pero 2023 quedará guardado como uno de los tantos buenos recuerdos que atesoran. Es que además festejaron la obtención del II Sudamericano categoría +49 disputado en Misiones y contaron con la grata presencia del ex delantero de la Selección Argentina, Gabriel Omar Batistuta. Y el plus fue que Batigol jugó con los campeones y anotó un tanto.

Al respecto Gustavo Cian, referente de la entidad, detalló lo vivido: “Nosotros todos los 8 de diciembre hacemos una despedida. Gabriel vive cerca del predio y cada vez que tiene ganas de jugar se suma con nosotros. Y ayer nos acompañó, es parte nuestra. Nos hizo vivir un gran momento y él se sintió bien por lo que nos dijo. Previa a la cena disputamos 4 partidos. El primero Quinta Don Victorio +42 versus Pent de Avellaneda. En el segundo Quinta Cabral versus un elenco de la ciudad de Vera. El tercero Quinta Don Victorio +55 versus Quinta Cabral. Y el plato fuerte fue el último donde Quinta Don Victorio +49 campeón en Posadas con Gabriel Batistuta enfrentó a Calchaquí”.

Este resultado fue a favor de los reconquistenses con el detalle que Batistuta marcó un golazo en la victoria 4 a 1.

EL ORGULLO DEL GOLEADOR

Ya en la cena en la que se compartió música y anécdotas, el ex jugador de la Selección Argentina considerado uno de los mejores delanteros en los 90 y principios de 2000, especialmente por su potente pegada, brindó un emotivo discurso.

“Veo el amor que ponen ustedes para jugar. Y eso es increíble. Yo fui profesional, pero esto no lo viví. Si tal vez hasta los 18 años en inferiores, pero nunca más hasta ahora. Uno es profesional y piensa en eso. Me alegro que ustedes puedan vivir esto, es un tesoro que tienen y no lo dejen pasar. Esto no lo vive cualquiera”, expresó sobre el hecho de seguir jugando al fútbol, más allá del paso del tiempo.

Luego, y con emoción, les expresó: “Quería contarles que me sentí muy orgulloso de representarlos a ustedes durante años en la Selección Argentina y dando vueltas por el Mundo. Les quería decir eso. Que traté de representarlos de la mejor manera posible”. Luego hubo aplausos y fotos para dejar por sentado, que Don Victorio, tuvo su inolvidable festejo.