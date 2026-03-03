A Gabriel Lucero se le cumplió rápido su deseo de irse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El caricaturista se convirtió en el primer eliminado del reality tras caer en el versus final de la placa ante Yanina Zilli.

Lucero no logró encontrar su lugar en la casa y fue tildado de “planta”, y no logró salir de esa situación de cara a la decisión del “supremo”, el cual lo eliminó con el 54,8% de los votos en la placa mano a mano.

Previamente habían salido de placa Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Brian Sarmiento, respectivamente. Zilli tuvo una gran celebración con sus allegados al quedarse en la casa, y está feliz de que pronto festejará sus 60 años con sus compañeros.

Además de ser el primer eliminado, Lucero logra también el hito de ser el primer invitado de La Cumbre, el stream de Santiago del Moro tras las galas de eliminación con quien acaba de abandonar la casa más famosa.