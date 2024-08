Ian, un participante de Los 8 Escalones de los 3 Millones (El Trece), hizo emocionar a Carmen Barberi por el humilde gesto que la actual jurado tuvo con él, y no pudieron contener las lágrimas en medio del programa.

El joven se presentó hace unos días al ciclo de Guido Kaczka para participar por un auto 0km, y logró responder la pregunta exacta para transformarse en el ganador de la noche, donde tenía que responder cuántas medallas olímpicas habían ganado Las Leonas en el Hockey Femenino, a lo que él escribió el número "6" en su tablet.

Cabe destacar que, desde Sídney 2000 (medalla de plata), Atenas 2004 (medalla de bronce), Beijing 2008 (medalla de bronce), Londres 2012 (medalla de plata), Tokio 2020 (medalla de plata), hasta la última medalla de bronce que consiguieron en París 2024, la Selección Argentina siempre logró estar en el podio, sin contar Río 2016 donde quedaron eliminadas en Cuartos de Final.

Sin embargo, antes de continuar con el juego establecido, rumbo a la recta final, Ian levantó la mano y contó algo que nadie se esperaba: "Guido, ¿puedo aprovechar, con el permiso de la señora Carmen, agradecerle públicamente?". Y el conductor preguntó intrigado: "¿Qué pasó?".

"Se contactó conmigo, y ella me va a presentar con el doctor Hernán Bogo, y me van a hacer la dentadura. Y me va a acompañar como si fuese mi mamá. Perdón que lo diga, pero como si fuese mi mamá", reveló el participante.

Puede interesarte

"Ian, me haces llorar, pero era tu sueño y si yo lo podía hacer cumplir... Le vamos a agradecer al doctor Bogo, que es un ángel, que ve el programa siempre y se emocionó con vos. Se dio cuenta que vos necesitás tener una dentadura para pedir trabajo, para poder presentarte, y este era tu deseo... bueno, ahí está, a poner el cuerpo y a hacerte una buena dentadura", le dijo Carmen. "Muchas gracias, quería agradecerle públicamente", volvió a remarcar Ian, con lágrimas en sus ojos.

Ian le agradeció públicamente a Carmen Barbieri por ayudarle a conseguir una nueva dentadura y los dos se emocionaron al hablar sobre el tema: "ella me va a acompañar como si fuera mi mamá".#lovieneltrece #Los8EscalonesDeLos3Millones pic.twitter.com/bpebxBMtaQ — eltrece (@eltreceoficial) August 20, 2024

De esta manera, Ian no solo se llevó el premio mayor en Los 8 Escalones de los 3 Millones, sino también cumplirá su deseo de tener una mejor dentadura para su futuro, gracias a Carmen Barbieri y el doctor Hernán Bogo.