Pasado el mediodía, Belkis Villalba fue víctima de un furibundo ataque a golpe de puño por parte de un hombre de apellido Merlo, en inmediaciones del establecimiento escolar donde se lleva a cabo la elección en el pueblo.

La presidenta comunal de Garabato contó que de manera inesperada el sujeto le asestó un golpe de puño en la cabeza que la tiró al suelo, frente a numerosos testigos que se hallaban en en lugar prestos a ingresar a la escuela para emitir sus votos.

Puede interesarte

“Primero la vio a mi nuera y la insultó, y luego me vio a mí y me pegó, la verdad que no esperaba algo así”, relató la titular de la comuna norteña. “Había muchas personas en ese momento ahí y los policías que vieron todo lo amarraron”, agregó.

Adelantó que va a radicar la denuncia correspondiente en sede policial una vez que concluya el comicio, debido a que su hijo Luis Muñoz es uno de los precandidatos a sucederla en el cargo.

Villalba se mostró sorprendida por la agresión recibida: “Es raro lo que pasó, yo no sé si se habrá puesto nervioso porque había mucha gente, no sé; pero vive frente a mi casa y yo vivo sola, siempre paso por enfrente de su casa y nunca, jamás me dijo nada”.

El atacante era el padre de Emiliano Merlo (18), quien falleció en la noche del 21 de enero de 2022 en un accidente ocurrido en la Ruta 3, jurisdicción de Toba, cuando la camioneta Toyota Hilux en la que iba colisionó con una moto Zanella RX 150 cc a bordo de la cual se conducía Alejandro Palavecino, de 45 años.

Puede interesarte

Como consecuencia del choque el motociclista perdió la vida en el lugar, mientras que el joven Merlo murió en el Hospital de Reconquista a causa de las heridas recibidas. Al volante de la pick up circulaba Daniel Muñoz, nieto de la presidenta comunal agredida, que resultó lesionado pero salvó su vida.

Ese accidente fatal habría sido la causa por la que Merlo padre la emprendió contra Villalba al grito de que iba a vengar la muerte de su hijo, según contó la propia jefa comunal.