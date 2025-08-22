Un joven, de 30 años, fue detenido el jueves por los pesquisas, al hallarse sindicado de haber intentado asesinar al empleado de un boliche, a quien roció con combustible para luego prenderle fuego. El suceso se registró en el noroeste del conurbano bonaerense y la víctima padeció graves quemaduras a raíz de lo acontecido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al individuo se lo requería por las heridas que había sufrido Francisco Damián Blanco, de 58 años.

Según agregaron los informantes, el sospechoso resultó apresado al ser interceptado en el cruce de Guadalajara y Canal de Panamá, y luego de una discreta vigilancia en una finca en la que permanecía escondido.

Trascendió que las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos destinados en la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y en la D.D.I. de la zona, en base a las directivas impartidas por los miembros de la Unidad Funcional Descentralizada N° 20 de los tribunales de la jurisdicción.

Puede interesarte

Al implicado en la agresión se lo identificó gracias al aporte de testigos y tras analizar imágenes que habían sido captadas por distintas cámaras de vigilancia.

Consta en el expediente que el hecho se produjo el 25 de mayo, en un local bailable situado en la avenida Presidente Hipólito Yrigoyen (la ruta provincial 24) al 200, casi en el cruce con calle Dorrego, cuando Blanco, que se desempeñaba en el establecimiento, retiró del predio al joven, al cabo de una serie de disturbios.

Minutos después, el muchacho regresó al boliche, oportunidad en la que roció a la víctima con combustible para, de inmediato, prenderle fuego, mediante la utilización de un encendedor.

Con rapidez, el atacante fugó; mientras que Blanco recibió heridas de gravedad y debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Gobernador Domingo Mercante, aunque posteriormente se lo envió al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, a raíz de la complejidad del cuadro sanitario.

Puede interesarte

Finalmente los médicos le concedieron el alta al paciente el 10 de junio. Autoridades de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada “Homicidio en grado de tentativa”.