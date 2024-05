La serie Gen V, el spin-off de The Boys, enfrenta un duro golpe tras la trágica muerte de Chance Perdomo, uno de sus protagonistas, en un accidente de motocicleta en marzo pasado a los 27 años.

A pesar de la renovación para una segunda temporada en 2023, la producción ahora deberá continuar sin uno de sus personajes clave.

Gen V narra la historia de una escuela donde jóvenes superhéroes se preparan para competir por un lugar en The Seven, un grupo de élite de superhéroes. Perdomo, conocido por su papel en "Las escalofriantes aventuras de Sabrina" y "After", interpretó a Andre Anderson, un estudiante con poderes magnéticos, en el que tuvo un papel destacado.

Tras la trágica noticia, la cuenta oficial de Gen V anunció en redes sociales que no buscarán reemplazar a Perdomo en el elenco, optando por honrar su memoria y reestructurar la segunda temporada en su honor. La producción de la nueva temporada comenzó en mayo, y se espera que sea una emotiva continuación en la que se mantenga vivo el legado de Chance Perdomo.