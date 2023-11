El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, le envió un mensaje desde la cárcel al presidente electo Javier Milei, para pedirle que "tenga la amabilidad" de concederle un indulto. “No tengo ningún delito hecho”, aseguró el imputado por dirigir una estafa piramidal en la que cientos de personas perdieron sus inversiones.

Cositorto, que está detenido con prisión preventiva hasta que la fiscal de la causa, Juliana Companys, la eleve a juicio, le solicitó a Milei que lo ayude una vez que asuma la presidencia, el 10 de diciembre próximo.

Puede interesarte

De acuerdo a la versión del coach ontológico, él no cometió ningún delito y considera que está detenido de manera injusta. “Este pedido es para Javier Milei y espero que te lo hagan llegar. Te pido a vos que tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence lo que se llama la prisión preventiva”, aseguró Cositorto en el audio que se viralizó este lunes.

“Lo único que te pido es que entiendas que el 4 de abril del 2024 tengas la amabilidad de concederme un indulto. Porque al segundo año se vence la prisión preventiva, algo incluso declarado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, señaló Cositorto.

“No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito”, afirmó el detenido, quien aprovechó la oportunidad para ofrecerse para trabajar ad honorem en el nuevo gobierno, en el área que Milei le indique. “Y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política de todas maneras voy a entrar”, prometió.

Sin embargo, el pedido de Cositorto no obtendría la respuesta deseada, dado que el Presidente solo puede indultar a personas con causas federales y no alguien detenido con prisión preventiva.

El abogado de Cositorto, Guillermo Dragotto, se encargó de aclarar que "no es un pedido formal" porque procesalmente "no corresponde". "Es una queja a la prisión preventiva excesiva, no solo de él sino de muchas personas en Córdoba”, reconoció el letrado y luego agregó que es un pedido para que “se cumplan las leyes sobre los derechos humanos que parecen estar olvidados desde hace mucho en Argentina”.

Estafa piramidal

En septiembre último, la Justicia de Corrientes le negó el beneficio de la prisión domiciliaria al líder de Generación Zoe e hizo lugar a la oposición planteada por Fiscalía y la querella respecto del beneficio, en una audiencia donde fue denunciado por casi un centenar de damnificados.

Un esquema Ponzi​, como el que utilizaba Generación Zoe, es una forma de estafa piramidal que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes.​ El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas (por ejemplo, ventas de productos y/o inversiones exitosas), y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos. Además, puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen.