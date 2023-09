Después de la bronca del Kun Agüero contra el árbitro, el VAR y los organizadores de la Kings League por un gol anulado en la derrota de Kunisports, ante Aniquiladores, Gerard Piqué, uno de los jefes de la competencia de fútbol 7, rompió el silencio.

En medio del programa que tiene la liga con los presidentes de los equipos, el deportista español tomó la palabra y le respondió de manera contundente al futbolista argentino.

“Para que sepan, es por una jugada en la que hay un clarísimo fuera de juego, y ahí no se queja, y luego hay una jugada más dudosa pero yo creo que no entra toda la pelota y creemos que la actitud no es la que toca y que utilizó palabras que no vienen a cuento. No sabíamos tampoco en el estado en el que estaba”, afirmó Piqué.

De esta manera, el ex de Shakira dejó entrever que el argentino no estaba en sus cabales.

Además, confirmó que decidió aplicarle una pena al ex jugador y a su equipo, Kunisports.

Las duras declaraciones del Kun Agüero

En un audio que salió a la luz en un streaming de Twitch, el Kun Agüero expresó su furia contra los organizadores de la Kings League: “La verdad es que son todos unos hijos de mil putas. Todos, eh. Empezando por los que están en el VAR, me da igual que me sancionen y me pongan un millón o diez millones de multa. Lo que quieran, pero Piqué y Oriol deberían tener orden en ese sentido”.

“Si lo veo (al árbitro) en Barcelona mano a mano se lo digo: ‘Sos un reverendo hijo de puta’. ¿Por qué? Porque se ve claramente que es gol, lo hace de mala leche. No sé si hay algún beneficio o algo por detrás, pero la verdad que es un desastre y no me dan ni ganas de hacer algo con la Kings League. Que se vayan todos a la puta que los parió”, expresó el exfutbolista con muchísima bronca.