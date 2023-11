Tras ser acusado de haberle sido infiel a la artista con Clara Chía. El ex futbolista español, en diálogo con el periodista Jordi Basté en el programa radial español El Mon (RAC1), se refirió a la exposición que experimentó en el último tiempo a raíz de los acontecimientos en su vida privada.

“Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia”, aseguró. Y precisó: “La gente no sabe cómo soy. Es parte del circo”, analizó.

“Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. ¡Tampoco lo quiero porque es privado!”, disparó Piqué sobre las diferentes historias que surgieron en medio de la separación.

Por otra parte, en un adelanto de una entrevista que concedió a Joaquín, el novato, Piqué también respondió sobre cómo cambió su vida íntima en el último tiempo y reconoció que empezó a tener más sexo a partir de su relación con Clara Chía Marti. “Ahora estoy en más”, dijo y muchos internautas interpretaron que esa frase se trató de un dardo para la intérprete de “Te felicito”.

Cuánto factura Shakira por las canciones dedicadas a Gerard Piqué

Shakira se convirtió en una de las artistas más exitosas y con mayor reconocimiento a nivel mundial gracias a su talento, carisma y versatilidad musical. Pero además de su indiscutible talento, la colombiana también fue noticia por su relación con el futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos y a quien le ha dedicado al menos cuatro canciones. Por esos sencillos, la artista colombiana hoy factura millones.

Tras la polémica que se desató Shakira lanzó exitosas canciones que hacían referencia a la separación. Esto despertó el interés de sus fans y de los medios de comunicación. Según fuentes cercanas a la artista, estas canciones han generado importantes ingresos para ella.

"Te Felicito", "Monotonía", la BZRP Music Session #53 con Bizarrap, y ahora "TQG" junto a Karol G son sus canciones escritas para el futbolista. Según la revista Lecturas, la intérprete de "Waka a Waka" cobró alrededor de unos 30 millones de euros sólo en derechos de autor y con las reproducciones de los temas en todas las plataformas, entre las que se destacan Spotify y YouTube, donde rompió toda clase de récords.