Gianinna Maradona rompió el silencio con una tremenda indirecta que todos vincularon a Jimena Barón. A través de sus historias de Instagram, la actual pareja de Daniel Osvaldo fue letal y respondió los dichos en su contra que circularon durante las últimas semanas.

“Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados”, escribió para empezar su descargo.

Y agregó: “Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué”.

Sin dejarlo ahí, aseguró que no era tan cercana a Jimena como ella comentó: “Hacía media hora que nos conocíamos. Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos. El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita”.

Para cerrar el descargo, completó: “Yo hace muchos años atrás, por distintas razones y mil motivos, elegí un lado. Mi lado. Mi vida. Nuestra historia. Fin”.

QUÉ PASÓ ENTRE JIMENA BARÓN Y GIANINNA

Jimena Barón dio un show este martes en el marco de la gira de presentación de su último disco, Mala Sangre. Además de cantar todas sus recientes y viejas canciones, la artista sorprendió al público con un letal mensaje contra Gianinna Maradona.

Como ya dio a entender en varias ocasiones, su tema “La Araña” está dedicado a la hija del Diez, quien fue su mejor amiga y a quien acusa de haberla traicionado cuando empezó a salir con su ex, Daniel Osvaldo. “Un día me mintió y me rompió el corazón”, decía en la pantalla del escenario antes de que Jimena interpretara este clásico de su repertorio.