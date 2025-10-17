A pocos días de que Nico Vázquez confirmara públicamente su romance con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, Gimena Accardi decidió hablar del tema y contar cómo se siente.

En una entrevista con Yanina Latorre para SQP, la actriz se mostró tranquila y enfocada en su presente laboral: “Estoy bien, trabajando mucho, con muchos proyectos. Eso me tiene muy ocupada y feliz”.

Cuando le consultaron por la nueva relación de su exmarido, Gimena fue directa y amable: “Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai”.

Accardi aprovechó la oportunidad para poner fin a las especulaciones y destacó su respeto tanto por su ex como por la actriz que hoy lo acompaña: “Nunca me van a escuchar hablar mal de Nico. Dai es un amor, es hermosa, talentosa, y siempre fueron muy amigos. Me alegra que estén bien”.

Consultada sobre los rumores que vinculan el inicio de la relación entre Vázquez y Fernández con los ensayos de Rocky, Gimena fue tajante: “Entiendo que la gente especule, porque trabajan juntos, pero nunca sospeché nada. Sé que es algo reciente o al menos quiero creer que lo es”.

A tres meses de su separación formal, Gimena Accardi aseguró que no está pensando en volver a enamorarse: “No tengo tiempo. Estoy trabajando muchísimo y enfocada en mis proyectos”, respondió cuando Majo Martino le sugirió que aproveche su soltería.

me mata que gime accardi este tan tranquila con todo lo que vivio YO ESTARIA PIDIENDO CORTE DE CALLE Y ASAMBLEA pic.twitter.com/8ZwbsWUSsE — feli (@nom0leste) October 17, 2025

Durante la charla, la actriz volvió a remarcar que su presente está centrado en su carrera y en reencontrarse consigo misma después de una relación de casi dos décadas.

En otro tramo de la entrevista, Gimena reflexionó sobre su historia con Nico y el vínculo que aún los une, aunque en otros términos: “Fueron 18 años juntos, llenos de amor y felicidad. Siempre fue un vínculo muy sano y lo seguirá siendo”.

Respecto a las palabras que había escrito en su comunicado de separación —donde decía imaginarse envejeciendo junto a Vázquez—, la actriz fue honesta: “Creo que eso ya no se va a dar. Era un deseo, un sueño, pero uno nunca sabe qué puede pasar más adelante”.

Con serenidad y sin rencores, Gimena dejó claro que el cariño por su exmarido sigue intacto, y que su prioridad hoy es seguir creciendo como artista.