La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una de las galas más impactantes y emotivas de la temporada con la salida de Gladys “La Bomba Tucumana” por la puerta giratoria y el inmediato ingreso de Solange Abraham gracias al Golden Ticket. El reality de Telefe, que atraviesa su recta final, volvió a demostrar que sigue siendo capaz de sorprender tanto a los participantes como a los televidentes con giros de alto voltaje emocional.

La salida de la Bomba Tucumana era un rumor que venía creciendo desde hacía varios días. La cantante se había mostrado triste, desganada y con deseos de abandonar el juego en más de una ocasión, situación que Gran Hermano venía siguiendo de cerca. La voz del “Big” fue clara al reunir a los jugadores en el living y expresar que, a medida que avanzan las semanas, el aislamiento y la competencia se vuelven cada vez más difíciles: “El mayor rival a vencer siempre es uno mismo”, reflexionó ante todos.

En ese contexto, el conductor le ofreció formalmente la posibilidad de utilizar la puerta giratoria, una herramienta pensada para los que deciden irse de manera voluntaria. Gladys no dudó y, visiblemente emocionada, confirmó su decisión: “Sí. Quiero irme. Te agradezco un montón por darme esta oportunidad. Pero no la estoy pasando bien, sinceramente. No puedo. Pero estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas”, expresó, mientras sus compañeros la abrazaban y se despedían entre lágrimas y gestos de sorpresa.

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La artista, que había protagonizado momentos polémicos y divertidos a lo largo de su paso por la casa, cerró su ciclo agradeciendo la oportunidad de haber conocido un mundo diferente y de haber podido mostrarse en un contexto tan exigente. “Aprendí a conocer a las personas y a conocerme a mí misma, como me desenvuelvo en un lugar distinto”, resumió antes de cruzar la puerta. La Bomba se fue fiel a su estilo: cantando y bailando, dejando una postal de alegría y emoción que rápidamente se replicó en las redes.

Pero el verdadero golpe de efecto llegó segundos después de su partida. Mientras los jugadores aún procesaban la salida de una de las figuras más reconocidas de la edición, Solange Abraham ingresó a la casa del otro lado de la puerta giratoria. La influencer, una de las participantes más polémicas y comentadas de esta generación de Gran Hermano, volvió a la competencia en un momento clave, prometiendo modificar alianzas, estrategias y hasta el clima emocional del grupo.

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El regreso de Solange fue recibido con sorpresa e incomodidad por varios jugadores. Aunque protagonizó un emotivo reencuentro con Cinzia, que terminó en lágrimas, la mayoría de los presentes mostraron caras largas y gestos de preocupación, conscientes de que la presencia de Solange puede alterar el equilibrio interno y dinamitar algunas de las estrategias consolidadas en las últimas semanas.

La gala también estuvo marcada por otras decisiones disciplinarias. Hanssen, uno de los más criticados en redes sociales por un supuesto comentario racista hacia la Bomba Tucumana, fue sancionado por intentar tapar el micrófono y ocultar conversaciones. Gran Hermano fue tajante: “Nada de lo que sucede en esta casa tiene que ser ocultado ni al público ni a mí”, sentenció en un comunicado, y anunció que Hanssen formará parte de la próxima placa de nominados y no podrá participar de la prueba de líder. El participante reconoció su error y aceptó la sanción ante la mirada de sus compañeros.