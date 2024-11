Un violento episodio sucedió el domingo por la madrugada en la intersección de los bulevares 25 de Mayo y Villada de esa localidad del departamento Caseros.

Según las primeras informaciones, la víctima había concurrido a una fiesta y se dirigía a su domicilio. En ese trayecto, un grupo de personas lo tumbó de su bicicleta, dejándolo tendido en plena calle.

“Estaba regresando para mi casa y de la nada me olvidé de todo. Luego me desperté tirado en la calle y me volví a quedar inconsciente. Más tarde, me levanté en el Hospital todo golpeado y lastimado. Fue como si hubiese perdido la memoria, no me acuerdo de nada”, expresó Franco en diálogo con Notife.

Asimismo, agregó: “Robo no fue, porque cuando abrí los ojos observé que estaba la mochila y la bicicleta”.

Por su parte, la madre del joven agredido se mostró angustiada y sostuvo: “Nadie vio nada, dio la casualidad que pasó un patrullero y encontró a mi hijo sobre la calle. Tiene seis puntos en la boca. La doctora que le realizó las curaciones dijo que una patada más lo hubiese matado”.

Puede interesarte

No obstante, están solicitando que se analicen las cámaras de seguridad de la zona. “Queremos que se haga justicia, que aparezcan los que lo golpearon y que se hagan cargo de lo que hicieron. Vamos a hacer marchas o lo que sea para que se esclarezca”, cerró.