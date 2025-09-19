El conductor estaba estacionado y decidió bajar sin mirar para atrás cuando la víctima pasaba con su moto.

Salió despedida y fue atropellada por un interno de la línea 504.

Lo que comenzó como un insólito accidente de tránsito terminó en la absurda muerte de una mujer policía en Merlo. La víctima circulaba en moto cuando el conductor de una camioneta estacionada abrió la puerta sin mirar. La golpeó y la víctima perdió el control: cayó al asfalto y fue arrollada por un colectivo que venía de frente.

El trágico episodio ocurrió sobre la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, en jurisdicción del Destacamento Pompeya, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se ve cómo una Ford Ranger gris se detuvo frente a un comercio de cerámicas. Segundos después, el conductor abrió la puerta para bajar, sin revisar el espejo retrovisor.

En ese momento pasaba una Honda Wave 110 conducida por la teniente primero María Cecilia L., de 39 años, que trabajaba en la Comisaría de la Mujer de Moreno.

La moto chocó contra la puerta y se desestabilizó. La mujer cayó justo en el carril contrario, donde circulaba un colectivo de la línea 504, de la empresa 216.

Fue arrollada y murió en el acto, pese a llevar casco reglamentario. Su pareja, que viajaba con ella, sufrió lesiones y fue trasladado al hospital Eva Perón.

El fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 de Morón, dispuso peritajes en el lugar y la recopilación de imágenes para determinar responsabilidades.

En principio, la causa por "homicidio culposo y lesiones culposas" alcanza al conductor de la camioneta, identificado como Miguel E., de 70 años, y también al chofer del colectivo, Ramón M., de 54.

Los tres vehículos quedaron secuestrados para pericias.