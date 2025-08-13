El cierre del Baja Beach Fest en playas de Rosarito quedó marcado por un fuerte incidente protagonizado por Natanael Cano, luego de que el cantante golpeara a su DJ en pleno escenario y destruyera parte del equipo de trabajo. Las imágenes, captadas por asistentes y difundidas en redes sociales, han encendido el debate sobre su comportamiento.

La presentación del exponente de corridos tumbados era una de las más esperadas del festival, especialmente porque coincidía con el estreno de su nuevo álbum Porque la demora. Sin embargo, problemas técnicos durante su show encendieron su molestia y derivaron en un momento tenso que nadie esperaba.

El incidente en pleno concierto

En medio de su actuación, fallas en el audio provocaron que Cano se acercara al DJ para reclamarle mientras el público observaba. Aunque inicialmente parecía solo una discusión, la situación escaló cuando comenzó a sonar la pista de otra canción. El artista perdió el control y le lanzó un golpe al miembro del staff.

Videos grabados desde la primera fila muestran cómo el altercado se intensificó, con empujones y golpes, hasta que el propio Natanael recibió un impacto directo en el rostro. Lejos de detenerse, el cantante tomó parte del equipo del DJ y lo estrelló contra el suelo, para después burlarse de lo ocurrido.

Natanael Cano golpeó a un DJ y rompió su equipo durante su presentación en el Baja Beach Fest en Rosarito.



Cano salió briago a "cantar" y se molestó por fallas técnicas, recibió un golpe en el rostro aunque afortunadamente fue salvado por sus maridos. #PandaNews pic.twitter.com/ppxwc27U0w — Panda del Amor (@PandaDelAmor19) August 11, 2025

Tras la confrontación, Natanael Cano regresó al escenario junto a sus músicos y mostró sus nudillos lastimados, señalando que el golpe se debía a la pelea. Algunos asistentes lo vitorearon y rieron, mientras otros lo abuchearon por su actitud.

En redes sociales, las reacciones han sido divididas: mientras algunos justifican su comportamiento como parte del “descontrol” de un show en vivo, otros lo critican duramente por agredir físicamente a un miembro de su equipo. También se han multiplicado las quejas de fans que aseguran que el artista subió al escenario en evidente estado inconveniente.

Por el momento, el Baja Beach Fest no ha emitido una postura oficial sobre el altercado, y se desconoce la identidad del DJ agredido.

El episodio marca el regreso de Natanael Cano a la polémica, a unas semanas de la viralización de un video donde presuntamente se estaciona en un espacio para personas con discapacidad.

Sin embargo, esta vez la controversia no se centra en su educación, sus letras o declaraciones, sino en un acto de violencia que quedó registrado y que podría afectar su imagen pública.