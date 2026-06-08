La madrugada del domingo estuvo marcada por un nuevo episodio de violencia en Mar del Plata: una feroz pelea entre dos grupos de personas alteró la tranquilidad de una de las zonas más concurridas y exclusivas de la ciudad, donde funcionan numerosos bares y locales gastronómicos.

El hecho ocurrió en la intersección de Olavarría y Rodríguez Peña, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, y fue captado por una cámara de seguridad que registró la impactante secuencia.

Según muestran las imágenes, alrededor de diez personas participaron del enfrentamiento, que incluyó corridas, golpes de puño, empujones y patadas.

Mar del Plata a la noche es una batalla campal. El nivel de violencia es inaudito. Esto pasó anoche en Olavarría y Rodríguez Peña. Las autoridades? bien gracias. @munimardelplata pic.twitter.com/bH1SqzsJXm — Marina Pink🌊 (@MarinaPink_) June 7, 2026

Aunque por el momento no trascendieron las causas que desencadenaron la pelea, el video evidencia el elevado nivel de agresividad con el que actuaron varios de los involucrados.

Uno de los momentos más violentos se produjo cuando un hombre golpeó a otro, logró derribarlo y, una vez que la víctima quedó tendida en el suelo, continuó atacándolo con varias patadas dirigidas a la cabeza.

La secuencia generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, acostumbrados a una intensa actividad nocturna durante los fines de semana.

Intentaron frenar la agresión

Con el correr de los minutos, algunas personas que se encontraban en las inmediaciones intentaron intervenir para separar a quienes protagonizaban la pelea.

Tras varios instantes de tensión, los grupos finalmente se dispersaron y abandonaron el lugar por diferentes sectores, aunque varios de ellos presentaban visibles signos de haber participado del enfrentamiento.

Hasta el momento no trascendió si hubo detenidos ni si alguna de las personas involucradas radicó una denuncia formal ante las autoridades.

Un nuevo episodio de violencia durante el fin de semana

El hecho se produjo apenas horas después de otro incidente que generó conmoción en Mar del Plata.

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Durante la madrugada del sábado, un joven de 22 años fue protagonista de una impactante secuencia a la salida de un boliche de Playa Grande. Según la investigación, recibió un golpe durante una discusión y terminó siendo atropellado por un automóvil que circulaba por la avenida Victoria Ocampo.

A pesar de la espectacularidad del accidente, la víctima fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta al no presentar lesiones de gravedad.

Preocupación por los hechos de violencia

Los dos episodios ocurridos durante el mismo fin de semana volvieron a encender las alarmas sobre los hechos de violencia registrados en zonas de intensa actividad nocturna de Mar del Plata.

La investigación podría apoyarse en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, que registraron gran parte de la agresión y podrían aportar elementos clave para esclarecer lo sucedido.