El lateral de la Selección argentina y actual jugador del Sevilla de España, Gonzalo Montiel, llegó al país para someterse a pericias psicológicas en la causa donde se lo acusa por abuso sexual.

El futbolista surgido en River arribó en la Asesoría Pericial de San Justo pasadas las 8:30 de la mañana junto a su abogado, se bajó encapuchado del auto y no realizó declaraciones ante la prensa.

A Montiel se lo acusa por un presunto abuso sexual ocurrido el 31 de diciembre de 2019, en la casa de su familia.

En un video publicado por la abogada de la denunciante, esta última asegura: “Gonzalo me violó”. En su declaración agregó: “Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”.

Por su parte, Raquel Hermida, la abogada de la denunciante, se quejó por el cambio de sede para la pericia psicológica a Montiel: “¿Por qué tiene privilegios? Es el autor del último gol del Mundial, pero jurídicamente, ¿qué privilegios tiene? El fiscal actúa como abogado de él”.

Además, subrayó que “al fiscal no le queda otra que elevar pronto a juicio y tanto Montiel como este supuesto imputado (Acosta), que no conoce mi clienta, irán a juicio. Aunque hay otras dos personas más implicadas, pero no tenemos la identificación”.

El otro imputado en la causa es Alexis Acosta, quien ya fue sometido a las pericias psicológicas.