Enzo Fernández fue una de las figuras en la victoria de la Selección Argentina frente a Bolivia pero un error cometido por Google se robó todas las miradas.

La Selección Argentina cerró la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con puntaje ideal y tuvo una sobresaliente actuación de Enzo Fernández que marcó el primero de los tres goles que convirtió el equipo.

Sin embargo, un error quedó expuesto en Google sobre la reseña del partido.

Luego de la victoria por 3 a 0 en La Paz, la Selección Argentina festejó el triunfo que tuvo los tantos de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González, y obtuvo 3 puntos fundamentales en el inicio de la clasificación al próximo Mundial 2026.

No obstante, cuando el equipo de Lionel Scaloni se puso en ventaja con el gol del mediocampista de Chelsea, se produjo un fallo que enloqueció a las redes porque no figuraba su nombre, si no que podía apreciarse el apodo que supo tener Enzo Fernández.

Resulta entonces que en el gráfico de Google aparecía el apodo “Gardelito”, el cual surgió luego de su presentación en el club inglés y que contó con la firma de Bizarrap: “Dale, el ‘Zorzal Criollo’”, expresó en aquella ocasión el productor musical.

Claro que esto despertó la locura de las redes y varios enfatizaron en que la plataforma fue “la más fan imposible”.

En tanto, los jugadores de la Selección Argentina regresarán a sus respectivos clubes para continuar, en su mayoría, con las competencias europeas hasta la próxima fecha FIFA.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por las Eliminatorias

✅ 🇦🇷VICTORIA ARGENTINA EN LA PAZ



👉El elenco de Lionel Scaloni venció a Bolivia🇧🇴 3-0 en el Hernando Siles, por la fecha 2 de las #Eliminatorias



⚽Enzo Fernández, Tagliafico y Nicolás González, los goles argentinos



🔜Próximas fechas: Paraguay 🇵🇾 y Perú 🇵🇪, ambos en octubre pic.twitter.com/hPwAM4I4BE — LA CENTRAL DEPORTIVA (@lacentrald_sf) September 12, 2023

Dentro de un mes el conjunto que comanda Lionel Scaloni volverá a reunirse en el Predio de la AFA para preparar los encuentros correspondientes a las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

En tanto el próximo jueves 12 de octubre la Selección Argentina recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental, mientras que el martes 17 deberá viajar a Lima para el choque ante Perú, a partir de las 23:00 horas.

Además, y si no hay ningún tipo de inconvenientes, Lionel Messi estará convocado nuevamente y podrá jugar los dos partidos con la Selección Argentina.