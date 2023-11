Catalina Neri, la gimnasta de 12 años que supo abrir la temporada de Got Talent Argentina 2023, demostró lo que creció en estos meses y la volvió a romper para pasar nuevamente de ronda y llegar así a las semifinales del certamen.

La niña realizó una coreografía con una pelota y ese fue el detalle que remarcó La Joaqui en su devolución. “No sabía que se podía hacer esta clase de coreografías con esas pelotas, siempre las usaba en gimnasia y era la peor parte porque nunca coordinaba para apretar las rodillas mientras hacía un abdominal", aseguró la cantante entre risas.

"Por un momento me olvidé que estaba viendo a una nena chiquita, no por vos porque la performance habla mucho de jugar, sino porque tu nivel viene muy alto siendo en envase tan chiquito”, le dijo Joaqui a Cata.

En el segundo lugar de las devoluciones, Abel Pintos fue muy conciso para elogiar a la pequeña gimnasta. “No esperaba que pudieras superar lo increíble que hiciste la vez pasada y lo lograste ampliamente. Sos increíble”, aseguró el músico.

Flor Peña auguró una gran carrera para Catalina. “Fui feliz cuando te conocí y lo vuelvo a hacer hoy. Tenés un don enorme, tenés un futuro enorme y me alegra ser parte de eso. Me va a encantar que nosotros hayamos sido los primeros en descubrirte. Gracias por tu arte”, le dijo la actriz a la participante de Got Talent Argentina.

“La primera vez nos impresionó tu destreza y edad pero hoy viniste a mostrar lo que más sabés hacer, y nos mostraste tu corazón”, finalizó Emir Abdul en las devoluciones para Catalina.

Agustín Reyero pasó a semifinales: "Tenés un talento nivel Dios"

El acróbata y bailarín se impuso en una tanda difícil.

El bailarín y acróbata Agustín Reyero volvió a lucirse en el escenario de Got Talent Argentina y tras un intenso debate, el jurado le otorgó el pase a las semifinales del certamen.

Flor Peña comenzó con las devoluciones de una coreografía que nuevamente tuvo pole dance aéreo. “Estoy asombrada por tu talento. La performance fue perfecta. Lo que hiciste abajo y arriba, fue perfecto. Tenés un dominio de tu cuerpo y un entendimiento de lo que hacés que es maravilloso”, le aseguró la actriz al participante.

“Nadie conoce esta parte acrobática tuya y es como una escuela. Hilaste fino y realmente se notó. Fue digno de un profesional”, fue la devolución de Emir Abdul para Agustín, que también fue elogiado por La Joaqui, que simplemente le dijo que era "espectacular".

“Tenés un talento nivel Dios”, concluyó Abel Pintos ante Reyero, nuevo semifinalista de Got Talent Argentina.