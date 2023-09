Este miércoles un equipo de baile hizo un impactante show en Got Talent Argentina (Telefe) y se llevó una ovación. Se trató de The Led’s Group, una firma que, como anuncia su nombre, se destaca por incorporar luces a sus coreografías.

La llegada de los bailarines fue a lo grande. De repente se cortó la luz en el estudio y el jurado se mostró desconcertado. Sin embargo, a los pocos segundos, los participantes hicieron su entrada triunfal al ritmo de “Seven Nation Army”, el imbatible hit de The White Stripes, e iluminaron el escenario.

Puede interesarte

Después de una extensa coreografía en la que las luces fueron protagonistas, todos los presentes en el estudio aplaudieron la performance. En medio de los aplausos, Alejandro Mirando, fundador de la compañía, apareció en escena y habló sobre su llamativa propuesta audiovisual. “Hay mucho talento en el escenario y detrás”, indicó.

El primer en elogiar el trabajo de The Led’s Group fue Abel Pintos. “Me parece espectacular lo que hacen. Es lindo verles la cara y saber que la están pasando a lo grande, y así también lo hacen sentir a uno. Evidentemente, hay un gran trabajo de producción, que es algo que muchas veces no vemos. Por eso no solo felicito a los que están en el escenario”, valoró el intérprete de “La llave”.

A su turno, Flor Peña precisó cuál le parecía el punto débil de la presentación y alentó a los jóvenes a perfeccionarse. “Donde creo que deberían trabajar más es en el baile, si el baile no es una trompada parece que la propuesta es más fuerte”, opinó la actriz.

Emir Abdul también elogió lo que acababa de ver, pero insistió en la necesidad de mejorar la coreo. Por último, La Joaqui fue breve y definió el espectáculo como “superinteresante”.

Puede interesarte

Todo el jurado coincidió en el grupo debía pasar a la siguiente instancia. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de las redes sociales sostuvieron que The Led’s Group merecía “el botón dorado” que les permitiera avanzar directamente a la semifinal del certamen.

“Ellos merecían el botón dorado, pero les convence más alguien que baila el himno”, “Para mí ya son los ganadores”, “Esto sí era para el botón dorado y no las otras burradas”, “Desastre el jurado, merecían el dorado”, y “Se gastaron los botones dorados en pelo...”, fueron algunos de los mensajes que coparon Twitter.